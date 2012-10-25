《热点透视》Facebook似已显现出破解行动广告业务难题的迹象

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 王冠中

路透纽约10月24日电---Facebook(FB.O)正在解答关於行动业务(移动业务)的紧急问题.该社群网站的行动广告业务在第三季增长五倍,且占整体广告收入的14%.对於其可持续性、成本控制以及竞争力仍存在担忧.但用户转移至行动设备被视为对Facebook是个契机而非威胁,这倒是头一遭.

直到目前为止,智慧型手机的成长对Facebook来说一直都是严重的威胁.广告主对行动平台态度谨慎.而随着使用者在iPhone和Android设备上阅读和贴文的时间越来越多,Facebook在电脑平台上的广告营收成长也受到冲击.第二季时,广告点阅量较上年同期减少2%,尽管网站使用者人数增加.

现在看来Facebook似乎已经开始想出解决办法了.该公司公布第三季广告营收11亿美元,其中约有1.50亿美元来自行动设备.但这看不出业务成长速度.该公司周二在投资人电话会议中表示,行动设备广告收入每日约300万美元.这是6月时的六倍,且意味着行动设备已可带来每年10亿美元收入.

这并不是说市值近500亿美元的Facebook已解决了这个问题.行动广告可能正呈现指数成长,只不过原本的基数非常低.而近期的改善情况可能只是积极的一面.比方说,如果广告主不相信行动设备使用者的潜力会超过桌上型电脑用户,行动广告的成长可能会迅速放缓.况且,对手当然也会想分一杯羹,谷歌和苹果可能会利用其行动操作系统让Facebook的日子更难过.

当然还有控制成本的老问题.Facebook第三季支出增加速度快过营收,而且该公司在帐面上仍呈现亏损.但其创办人扎克伯格终於展现出突破行动业务难题的迹象.在Facebook的5月首次公开发行(IPO)遭遇问题且股价随即走跌後,也难怪投资人会想抓住财报中任何的正面消息.(完)

--译文审校 丁琦

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