《热点透视》Facebook的新创意没有太大的杀伤力

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran; 编译 程琳
路透纽约1月15日 - Facebook 的新创意没有太大的杀伤力.这家社交网路公司周二推出一项工具,让使用者更容易搜寻人物、照片和兴趣.Facebook网站应该会因此更加吸引用户,并可能抢占Yelp, LinkedIn 和IAC 的用户群.但这项工具的搜索结果仍将受到限制,而且能否带来收益尚属未知.
这项命名为Graph Search的工具将缓缓推向市场,这是Facebook去年上市以来推出的首个重要产品.值得注意的是,移动装置或英语之外的其它语种尚不具备这项功能.不过仍有可能普及到这些领域.Facebook多达10亿用户的状态更新,"赞"和其它数据构成了别处搜索不到的数据宝库,但大部分信息现在还无法检索.
最起码,扎克伯格领导的这家公司似乎已开始设法发掘利用自己的网络.这会使Facebook网站让人多一些满意,少一些失望.网民驻足的时间可能更长.最终,Facebook或许能获得更多的广告收入,击退像是Google+ 之类的潜在挑战者.
更大的优势存在于相关搜索.从"附近最好的韩国餐馆是哪家"到"我朋友的朋友里谁是单身",形形色色的问题都将得到有用的搜索结果.这还可能意味着,Yelp的评价,LinkedIn的职位搜索和IAC的OKCupid.com日期搜索功能将面临用户需求下降局面.这三家公司总市值接近200亿美元.如果Facebook真能善用自己的用户资源,将得到巨大的机会.
但首先,Facebook需要有功能强大的搜索能力.由于隐私问题,只有共享或公开的信息才能搜索出来.这意味着搜索结果可能不多,或者搜出太多判断力有问题,但又喜欢频繁更新状态的点头之交的信息,令人不胜其烦.也可能出现太多朋友推荐同一首歌和同一家餐厅的情况.
Facebook向用户及投资者承诺这不会只是一个校友录网站.有价值的搜索功能将是迈出兑现承诺的一步.只不过Facebook能否做到这点,尚不清楚.(完) (译文审校 戴素萍)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。