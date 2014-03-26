《热点透视》Facebook砸20亿美元收购Oculus：扎克伯格的虚拟与现实

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Richard Beales 编译 李春喜
路透纽约3月26日 -Facebook(FB.O)创始人扎克伯格依然热衷于收购。在豪掷190亿美元收购WhatsApp不久，扎克伯格又拿出20亿美元(包括股票和现金)，也有可能更高，用于收购虚拟现实技术方面的初创企业OculusVR。收购Oculus的风险可能较收购WhatsApp来得更高，不过这两笔收购都表明扎克伯格倾向于通过收购，而不是自身成长的方式来发展壮大。
不到两年前，Oculus通过众筹平台Kickstarter的融资得以成立，现在已是一个炙手可热的收购目标。该公司的Rift头戴设备获得的好评如潮。部分观察人士认为，在联合创始人BrendanIribe领导下的Oculus对于虚拟现实技术的影响，有如苹果(AAPL.O)的iPhone之于智能手机产业：将现有技术整合起来，不仅便于用户使用，而且能使初次使用者获得大为惊喜的体验。
这也正是扎克伯格的看法。收购该公司不仅看重其在游戏方面的潜力，最终或许在社交互动方面也有非凡的影响力。他暗示，Oculus的头戴设备和软件可能成为下一个有影响力的电脑平台。
Facebook拥有1,650亿美元天价市值和双层股权结构，这使扎克伯格可以仅凭一个预感就做出收购决定。不过，Oculus仍需实现其庞大的开发潜力，这样才能使高昂的收购价格看起来合理一些，特别是在Facebook财务长在电话会议上指出，Oculus对母公司的营收目前没有实质性影响的情况下。
Facebook的大小事基本上仍由扎克伯格做主，他表现出愿以高价收购可能成为下一个突破性产品的意愿。这可能是务实做法，他辩称2012年花10亿美元收购的图片分享应用Instagram成效很好。不过这个策略可能代价很高，尤其是我们还不清楚扎克伯格衡量成功的标准是什么。
尽管如此，AndreessenHorowitz和其他风险投资公司有理由为他们刚在去年12月提供给Oculus的7,500万美元B轮融资窃喜，这将给他们带来丰厚回报。不过他们也得小心提防。下次扎克伯格甚至可能不等风险投资公司插手，就直接收购下一个当红科技初创企业。扎克伯格的收购与风险投资家类似，只不过规模更大，他也需要广撒网，才能保证投资有足够的成功率。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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