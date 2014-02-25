《热点透视》Facebook股票与比特币没有太大区别

撰稿/Rob Cox

路透纽约2月24日 -Facebook(FB.O)上周以190亿美元天价收购WhatsApp，证明其股票与眼下流行的加密货币--比特币没有太大区别。两者都可用于特定目的，且都没有政府支持的背景。两者都依赖庞大的个人网络群体，它们的价值反映需求，但需求又都基于不甚明朗的基本面。它们的使用窍门则是：趁它们还有价值的时候，将之套现。

跟美元不一样，Facebook股票和比特币都不是官方法定交易媒介。但有人愿意接受它们作为支付手段，比如WhatsApp的创始人和金主，他们很乐意用WhatsApp股权做交换，获得价值150亿美元的Facebook股票。而Facebook老板扎克伯格要想在与WhatsApp执行长Jan Koum谈妥交易的德国面包店、用Facebook股票买杯咖啡喝，估计都难以实现。

比特币也同样没有普遍的接受度。在爱荷华州Coralville的烧烤店Bandana'sBar-B-Q，用比特币的确可以点餐。但麦当劳(MCD.N)在全美的1.4万家门店一律不接受比特币。比特币不是多数人认为的那种货币。没有哪国的财政部控制它的发行或价值。它完全基于算数，它的总量只为有限的2,100万个而已。

那样来看，比特币只有在个人和企业网络群体愿意接受它作为商品和服务的交换媒介时才有用。毫无疑问，支撑Facebook整体存在感的也是类似的“网络群体效应”。

这其中有个很大的差别。Facebook股票数量可以增加，而比特币不行。上周，Facebook面向WhatsApp持股人发行了1.82亿股新股和4,600万股限制性股票，已发行的Facebook股票总量因此增加了约9%。增发股票会降低股票价值，跟政府大肆印钞会有损币值是一个道理。当然，Facebook是一家实际存在的公司，不像比特币那样，只是储藏价值的虚拟货币，所以Facebook能提高自己的股基。

Facebook股票和比特币分别面临这样一种风险：有人可能创造出更好的社交网络或是分散式电子货币。历史表明这两种情况是会发生的，因为从来没有哪个创新者能永久占据霸主地位。而目前的确也出现了一些先兆。

迄今为止，Facebook股东对股权被稀释尚且感到满意，因为Facebook股价在其收购了这么一家没有过往财务记录可用来推断未来成败的初创企业后上扬。但是，这宗收购让人为扎克伯格捏一把汗。虽然目前Facebook的业务还算稳健，但为了不失去优势，就必须为实现下一重大目标押下更大、近乎盲目的赌注。

要确定比特币的基本价值非常不容易。据麻省理工学院科技评论(MIT Technology Review)数据，2013年比特币的波动程度是股票的四倍，美元兑比特币汇价的波动程度是美元兑欧元或日圆等其他货币的10倍。

有一点不难确认：比特币的价值自去年12月初以来已经缩水了近一半。不管Facebook股票和比特币的虚拟货币性质有什么相似或不同的地方，它们的价值很明显都不是固定的。仅次于卖出它们套现的最明智做法是好好利用它们的价值。就像扎克伯格不久前那样，拿着Facebook股票收购了WhatsApp。(完)

(编译 白云; 审校 高琦)

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