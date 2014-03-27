《热点透视》美联储对大银行不公平优势的探究作得太少太晚

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Daniel Indiviglio 编译 蔡美珍
路透华盛顿3月27日 -纽约联邦储备银行对于银行“大到不能倒”的一个重要层面进行探究，但不够深入也来得太晚。纽约联储银行的研究人员认为，由于大型银行拥有不言而喻的政府支持，相较于规模较小的对手，大型银行享受到更低廉的资金成本。这种说法通常是成立的，特别是在危机期间。但纽约联储忽略了比较近期的数据，这些数据显示，大型银行的这项优势实际上正在缩减。
在纽约联储银行本周发布的11篇研究报告中，经济学家JoaoSantos的报告可能吸引了最多注意。这篇报告是研究在投资人相信政府会援助大型银行的情形下，将资产规模前五大银行发行公司债时所享受的成本折扣予以量化。
Santos主要的创新观点，在于在银行、非银行的金融企业、以及非金融企业间进行比较。在这些领域中，大型企业也都享有融资优势，这支持了成本高低的关键在于规模、而非政府援助的说法。不过，其他领域大型企业的优势，不像大型银行那么大。与其他产业相比，大型银行发行AA等级债券的成本少了0.91%。Santos指出，在平均债券期限的时间，这相当于省下6,000万美元。这个结论肯定会让反华尔街人士热血沸腾。
但这其中有一个大问题：Santos分析的资料只到2009年。更新近的统计显示，大型银行的这项优势正在缩减。根据联邦存款保险公司(FDIC)及热点透视专栏的计算，拿资产超过100亿美元的银行与规模较小对手相比较，其去年盈利性资产的平均资金成本相对低了0.16个百分点。在2009年时，这个差距是0.69个百分点。
这有可能是Dodd-Frank法案的金融改革，对投资人心态产生预期效果。这些改革措施的目的是终结“大到不能倒”的现象，手段则是针对具有系统重要性的金融机构实施资本附加税、设立新的清算倒闭银行机制、以及限制美联储援救单一企业的权力。穆迪去年11月的结论是，在这些改革措施之下，大型银行已经不再因为有政府隐性支持而享有评等优势。
但这还很难说，毕竟，过去六年资金成本的变化，和2001年经济衰退期间及之后几年的情况很类似。唯有再来一场危机，才能证明投资人是不是认为已经没有任何银行大到不能倒。(完)
(译文审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。