《热点透视》美联储对大银行不公平优势的探究作得太少太晚

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio 编译 蔡美珍

路透华盛顿3月27日 -纽约联邦储备银行对于银行“大到不能倒”的一个重要层面进行探究，但不够深入也来得太晚。纽约联储银行的研究人员认为，由于大型银行拥有不言而喻的政府支持，相较于规模较小的对手，大型银行享受到更低廉的资金成本。这种说法通常是成立的，特别是在危机期间。但纽约联储忽略了比较近期的数据，这些数据显示，大型银行的这项优势实际上正在缩减。

在纽约联储银行本周发布的11篇研究报告中，经济学家JoaoSantos的报告可能吸引了最多注意。这篇报告是研究在投资人相信政府会援助大型银行的情形下，将资产规模前五大银行发行公司债时所享受的成本折扣予以量化。

Santos主要的创新观点，在于在银行、非银行的金融企业、以及非金融企业间进行比较。在这些领域中，大型企业也都享有融资优势，这支持了成本高低的关键在于规模、而非政府援助的说法。不过，其他领域大型企业的优势，不像大型银行那么大。与其他产业相比，大型银行发行AA等级债券的成本少了0.91%。Santos指出，在平均债券期限的时间，这相当于省下6,000万美元。这个结论肯定会让反华尔街人士热血沸腾。

但这其中有一个大问题：Santos分析的资料只到2009年。更新近的统计显示，大型银行的这项优势正在缩减。根据联邦存款保险公司(FDIC)及热点透视专栏的计算，拿资产超过100亿美元的银行与规模较小对手相比较，其去年盈利性资产的平均资金成本相对低了0.16个百分点。在2009年时，这个差距是0.69个百分点。

这有可能是Dodd-Frank法案的金融改革，对投资人心态产生预期效果。这些改革措施的目的是终结“大到不能倒”的现象，手段则是针对具有系统重要性的金融机构实施资本附加税、设立新的清算倒闭银行机制、以及限制美联储援救单一企业的权力。穆迪去年11月的结论是，在这些改革措施之下，大型银行已经不再因为有政府隐性支持而享有评等优势。

但这还很难说，毕竟，过去六年资金成本的变化，和2001年经济衰退期间及之后几年的情况很类似。唯有再来一场危机，才能证明投资人是不是认为已经没有任何银行大到不能倒。(完)

(译文审校 张明钧)

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