《热点透视》美联储欲等待时机缩减刺激政策 可能只是徒劳

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson 编译 徐文焰
路透纽约10月30日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)现在就是等待戈多。该央行周三称将维持每个月850亿美元的购债规模，即便其对于何时应停止购债似乎并没有明确的想法，而且也没有明显证据表明已经持续一年的这项举措正在帮助经济，这颇有点荒诞意味。经济复苏并没有呈现在近期内加速的趋势。对联储缩减刺激举措的预期或许只是徒劳无功。
自从联储开始第三轮量化宽松(QE3)计划以来，美国经济已新增220万个就业岗位；相比之下，之前一年的新增就业数量为210万个。这至少暗示出，美联储购买1万亿美元公债与抵押支持债券(MBS)的举措，对于实现充分就业的目标帮助不大。
与此同时，货币供应并没有跟上。包括存款和其他资金的广义M2货供额在截止10月14日的一年中增加7,000亿美元；由圣路易斯联邦储备银行编制、受到外界密切关注的零期限货币供应(MZM)指标近增加了8,600亿美元。两个指标的增幅均快于名义国内生产总值(GDP)，但是考虑到联储注资的规模，还是低于预期增幅。
购债计划也未能帮助联储达成2%的通胀率目标。美国9月消费者物价指数(CPI)较上年同期仅上升1.2%。
在现阶段，很难说有什么诱因会促使美联储开始缩减购债规模。楼市反弹稳健但并不耀眼，就业增长也是不温不火。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)的人事更迭也让投资者提高警惕。如果联储没有在主席伯南克明年1月离任前开始缩减刺激政策，那么外界对于提议中的继任者--叶伦将在何时以及如何行动的疑问肯定会增加。就像“等待戈多”中的情节那样，推迟行动可能很快就会令人感觉遥遥无期。(完)
(译文审校 田建华)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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