《热点透视》现在是美联储依赖市场的时候 而不是反过来

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson 编译 石冠兰

路透纽约8月26日 - 现在是美国联邦储备委员会(美联储/FED)依赖市场的时候，而不是反过来。美国10年期公债收益率已翻番升至2.8%的高位，尽管联储一直在通过购债极力将其压低。不论市场的信号是什么，美联储都在将其模糊处理。美联储主席伯南克如果无视利率上行压力，将可能招致麻烦。

10年期美债收益率在去年9月仅为1.8%，当时美联储开始了持续至今的每月购入850亿美元公债和抵押支持证券的作法。该收益率自六周前的1.4%攀升，而伯南克的既定目标是维持长期利率处于低位，从而使得金融环境更有助于企业以及其他经济单位。

美联储的购债的确似乎对促进抵押贷款和楼市有所助益。但利率毅然决然的上升，冲破了美联储年购债1万亿美元的限制，表明市场力量现在甚至超过了美联储的影响。

而且，10年期美债收益率的升高还有一定意味，可能还暗示通胀率有上涨预期，或者全球借贷条件的收紧，或者两者兼具。

或许是信贷紧缩，给新兴市场股市和其他资产的涨势画上句号。但尽管MSCI明晟新兴市场股市指数自1月1日以来跌逾10%，而MSCI明晟美国股市指数则升近15%，表明美联储的政策可能仍在推高国内资产价格，即便债市走势帮助打击了海外资产泡沫。

如果收益率升高促使伯南克试图通过更大规模的购债来与看起来强大的市场趋势抗争，那么他可能会像克努特王在一千年前以为自己能阻止涨潮那样归于失败，或者更糟，他会造成投资者信心和资产价格发生不可预测的波动。

不过目前为止，美联储主席和其他高层看来正走向开始缩减购债的轨道，也许最早在9月17-18日货币政策会议上开始。这是对经济复苏逐渐更加坚实的反应。多年来投资者都依赖美联储的慷慨解囊，这也将标志着一个新篇章的开启--市场力量将再度引路。(完)

(译文审校 李春喜)

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