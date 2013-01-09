《热点透视》美联储刺激措施陷尴尬境地 金融信号失灵贻害无穷

路透伦敦1月7日 - 美联储已陷入骑虎难下的尴尬境地.根据已发布的美联储12月会议记录,在经历了为时四年的通常被认为是超宽松的货币政策-接近零水准的利率加上大规模印钞-之后,该央行的决策者表达了对持续放松背后"潜在成本"的担忧.他们很可能担心通胀率上升,但更大的威胁则在于错误定价的金融市场.

美联储的本意以及背负着巨额赤字的政府的本意,都是好的.认为政府支出是将资金投入到缺乏现金的经济中去.美联储降低储蓄回报率,也被认为是刺激消费者支出.这些政策有多大的帮助还不清楚.在2008年金融危机以及随后的衰退后,经济复苏一直缓慢,不过要是刺激政策力度小一些的话,复苏可能更为缓慢.不过政策的效果有一方面是肯定的,那就是金融资产的价格已不再能够准确地反映经济现实.

这种错配事关重大.一般认为,金融资产的价格向经济活动的参与者提供信号,帮助他们决定储蓄多少,借款多少,支出多少以及投资多少.不过现在信号居然失灵了.

**错误信息充斥**

让我们先看看民间部门的利率.当下,民间利率反映的是政府的意图,而非市场的智慧,因此储蓄利率已脱离了储蓄和投资潜在回报平衡情况下所决定的理论"均衡"水平.相反,储蓄者期待着实际回报率为负的状态无限期地持续下去.而扭曲的借款成本也使得企业无法得知资金的最终成本到底如何.

股票和大宗商品市场也在释放随机的错误信息.理论上这些价格是能够反映前景的最佳指标.投机客的无处不在总是令该理论看似合理.不过在目前扭曲的市场环境下,这看似几乎是疯狂的.无论是公司获利,还是资产价格,如今都是更加受货币条件的左右,长期增长前景和竞争力的影响则远逊前者.

或许最大的扭曲存在于政府债务之上.极低的利率反映了一个被操纵的市场.巨量的新增借款,转换成甚至是更为庞大的新发行货币.这些魔术般变出来的资金大部分用于购买公债,推升价格的同时也压低了收益率.

**价格失灵意味着决策失灵**

随着这种反常状况月复一月的拖下去,负面影响也愈发严重.银行和投机者开始认为,超低成本以及充足的现金,将足以支撑当前这种有利可图但最终无法持续的杠杆化结构.企业和家庭则变得越发谨慎,担心一旦金融市场恢复正常,那么阵痛将不可避免.他们认为,今天的低公债利率,为将来的灾难埋下伏笔.

好消息是,许多明智的企业高管已不再过于看重金融指标.比如,如果将高额回报解读为未满足需求的规模和未来的价格水平,那么油企和矿企将大举投资.不过高管和董事会意识到,他们所获得的价格和利润是存在误导性的.因此他们会依赖于供求趋势,从而相对谨慎地做投资决策.

**有管理的扭曲不再说得通**

倡导非常规政策的诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼和其他经济学家认为,政府与家庭不同,后者需要平衡收入和支出,而中央银行也与通常的银行不同,银行的放贷不应超过其可以借入的资金.其思想就是当局可以,而且应该使用其权力来扭曲金融市场,以消除另一个更为严重的扭曲-即实体经济中不应出现的需求低迷.

这种情况在非常时期是有说服力的,比如战争,金融危机抑或是经济危机时.不过当前时期看似相当正常,不过就是信贷泡沫结束前的缓慢调整期.在这种环境下,金融信号的持续扭曲可能会将经济引入错误的方向.当前它会损害信心,将来则可能引发更为严重的金融问题.

背后的问题再清楚不过.真实的价格是一个健康的产业经济的标志,因为其有助于增进效率和信任.而虚假的价格,不论它是面包、债券、肥皂抑或是股票的价格,都是招人厌和危险的.(完)

(编译 王洋; 审校 田建华)

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