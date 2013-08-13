《热点透视》美联储主席的热门人选或无法排除黑马出线的可能

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio 编译 张明钧

路透华盛顿8月12日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)新任主席的热门人选可能仍需提防黑马出现。美国总统奥巴马上周拐弯抹角地说到，除了前财长萨默斯(Larry Summers)及现任美联储副主席叶伦(Janet Yellen)之外还有其他人选。这可能是某种政治柔术，但的确也存在多位适合担任此职位的经济学家。天晓得，搞不好伯南克可能会被慰留成功呢！

这场竞逐在过去一个月明显成形，白宫内部人士倾向由萨默斯接手，他曾经担任奥巴马的经济顾问，同时也曾经担任美国财政部长；而经济学家则多支持美联储副主席叶伦。然而萨默斯可能难以获得参议院的通过，叶伦则是和奥巴马的决策核心有段距离，这都成为越来越明显的问题。

再加上奥巴马最新的表态，重重显眼的障碍让人不禁相信由不在预期中人选出线的可能。首先，据传奥巴马曾经提到过前美联储副主席科恩(Donald Kohn)的名字。另一个潜在竞争者是前美联储副主席费格森(Roger Ferguson)。费格森曾对总统的竞选提出建言，且曾在奥巴马一些工作小组中服务。费格森也在市场上享有一定声誉，更不要说他曾经担任美国大型养老基金的主事者。

另外还有一些可能性较低的潜在人选。芝加哥Booth商学院经济学家、前白宫经济顾问古尔斯比(Austan Goolsbee)或许也有些魅力。和伯南克及美联储前任主席格林斯潘(Alan Greenspan)一样，古尔斯比曾任白宫经济顾问委员会主席。另外还有克林顿(Bill Clinton)主政时期的白宫经济顾问委员会主席罗默(Christina Romer)。其他机率较低、但具备必要背景的人选还包括另一名前美联储副主席布兰德(Alan Blinder)，以及现任纽约联邦储备银行总裁杜德利。

奥巴马面临的最好也是最简单的选择，可能就是说服伯南克留任。上述名单当中没有一个人能超越他的经历。维持伯南克掌权现状、并由这位量化宽松推手继续带领美联储走出量化宽松，或许也会让市场松一口气。在心力交瘁地担任此一职务长达八年之后，伯南克或许是各位人选中概率最低的了。不过，也不要把他完全排除在外。(完)

(译文审校 石冠兰)

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