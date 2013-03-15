《热点透视》给银行压力测试的主考官美联储打分是件难事

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Antony Currie 编译 隋芬
路透纽约3月15日 - 要对美联储在处理压力测试的表现评价，可不像给接受测试的18家银行打分那么简单。表面上看，美联储设计了一个严格但公平的机制。今年，美联储指出了高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)在模型上的缺陷，但还是批准了它们向股东返还资本的计划。美联储否决了Ally与BB&T的资本计划，而对前次成绩不佳的美国银行则予以通过。但测试结果怎么得来以及多数测试数据，都不为人知。这样一来，严格的测试有点像是做做样子。
美联储这么做有很多原因。压力测试办法有很大部分秘而不宣，银行就更不容易找到办法来跟测试机制博弈了。银行高管们今年再次大表疑惑，质问美联储采用了其他什么评分基准来得出测试结果。这是好事：监管者不希望太过依赖受管对象的数据和模型，以免自己找不出问题。
但这样做也不无缺陷。首先，如果犯了错会更加尴尬。比如，美联储在上周发布的分析报告中看出问题后，不得不重申高盛可能的资本缓冲。但测试的模糊性意味着，看不出来缺陷在哪。
其次，这种保密做法会让美联储遭人非议，说它就是在设法让某些银行通不过测试。去年，美联储对花旗潜在亏损的估计就跟对其他银行的做法不一致，就像为了刻意不让花旗被允许返还资本。
另外，虽然美联储每年发布的压力测试数据的类型和数量都有改进，但仍有多数数据不公示--尤其是这一次，没有说明一旦利率提高，银行的资产负债表会是什么情况。
综上所述，压力测试似乎在告诉银行，它们看待什么都不应理所当然。这也许是压力测试最大的长项之一。但更加透明一点，不会是什么坏事。
**背景资料**
- 美联储3月14日告知高盛和摩根大通，它们决定资本返还股东的方式存在缺陷，应当修正。美联储批准了二者的股票回购与股息计划，但要求第三季结束前提交新的计划。
- 美联储否决了BB&T和Ally Financial的资本计划。
- 在资本计划得到美联储批准后，美国银行称将买回50亿美元普通股，并赎回55亿美元的优先股。
- 在对美国18家大银行年度压力测试的第二阶段，美联储称已经批准14家公司的资本计划，未附加任何条件。(完)
(译文审校)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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