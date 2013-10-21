《热点透视》美联储大开方便之门 债市惩戒力量无用武之地

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 编译 石冠兰

路透伦敦10月18日 - 美国政坛人士大概还没有得到教训。明年初他们很可能再度将美国带到违约边缘。投资者非常确信，美联储会设法减轻归责于国会山庄的经济损失，于是投资人又开始买入美国公债。只要美联储继续出面救援，债市纠察队就无法发挥充份扮演他们的角色。

美国政界达成协议，重启美国政府并将债务限额提高几个月之后，美债价格上涨，收益率下跌。10年期美债与德债收益率之差缩减至71个基点，为四个月最小。以美国一年期信用互换违约(CDS)仍高于一个月前的水准来看，投资者似乎并不认为美国是完全无风险的借款方，因此收益率下滑可能比较与货币政策预期有关。美元走软也支持这个看法。

近期美联储官员的言论暗示，投资者认为美联储会持续向经济注入资金，是正确的预期。美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周四暗示，850亿美元购债规模的缩减可能会推迟到至少12月。美联储上个月冒着信誉风险，意外保持量化宽松举措不变。现在则有了更好理由静观其变。

别的不说，至少在拿到10月数据之前，美联储无法评估政府关门对经济造成多大程度的打击，而这些数据还要过一个月甚至更长时间才能出炉。而且，化解立即债务违约威胁的政党协议，仅仅将举债限额提高实施到2月初，明年财政政策出现更多角力的可能性增加。这可能对就业及消费者信心和支出构成阴影。

美联储暂时不考虑缩减购债或许因此符合经济面考量。但美联储试图分担促进经济成长重任的时间越长，也就等于更加拉长它保护政客免受债市纪律惩罚的时间。(完)

(编译 石冠兰 审校 蔡美珍)

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