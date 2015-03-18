《热点透视》市场预期严重影响美联储的耐心

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio

路透华盛顿3月17日 - 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)周三可能会失去耐心。也就是说，如果本周货币政策会议后的声明不再出现“耐心”这个字眼，那么接下来就该升息了。随着经济成长企稳，美联储需要使利率正常化。

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group) FedWatch的数据，期货交易员预计，美国联邦基金利率将在2016年临近时至少升至0.75%。若没有危机的残余影响，该指标利率很可能已经高于核心通胀率了，美联储喜欢参考的通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数目前在1.4%的水准。

除了美联储资产负债表因巨额购债计划而极度膨胀，以及近零利率有可能吹起资产泡沫等因素之外，美联储主席叶伦及其同僚还有其他一些理由结束危机时代的政策。美联储官员喜欢留出一定的降息空间，而只有利率上升的情况下，它才能有这个选项。

不过尽管如此，升息还是有风险的。美国经济还称不上高速成长；核心PCE物价指数仍低于美联储设定的平均2%的目标；虽然2月失业率降至5.5%，但就业参与率和薪资数据尚不能说明就业市场偏紧。

而当美联储最终动真格进行九年来首次升息时，市场还有可能对之做出过度解读；尽管叶伦和其他联储官员已经尽可能全面地做了铺垫。

如果CME的数字是对的，那么至少从理论上来说，投资者已经在发挥影响了。目前市场预期，美国在12月中旬之前升息的隐含概率为大约85%。本周会议之后，2015年FOMC还有六次会议去达到最有可能的利率水平--0.75%。

至少有一点，市场参与者和政策制定者在思考货币政策该何去何从的时候，升息前景将迫使他们重新考虑一些常见的指标，如联邦基金利率期货价格。这是市场预期严重影响美联储的又一个途径。(完)

(编译 王颖；审校 白云)