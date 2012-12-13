《热点透视》"与"和"或"的差别可能让美联储白忙一场

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson/Richard Beales 编译 郑茵

路透纽约12月12日 - 美国联邦储备理事会(美联储)的努力可能因为"与"和"或"两者之间的差别而白费.联邦公开市场委员会(FOMC)在12月12日会议上,把对低利率政策持续时间的预估换成了失业率和通胀两道门槛.如果这两个指标在现实中出现背离,那么美联储现在的这种做法可能会导致市场大起大落.

美联储在上次会议暗示,将维持短期利率在近零水准至少要到2015年中期.现在的想法改成了:只要失业率仍高于6.5%,预计未来一两年的通胀率低于2.5%,且长期通胀预期受控,那么宽松货币政策就可能保持不变.这些条件之间是"与"而不是"或"的关系,也就意味着,从理论上说,其中任一个条件得不到满足,都可能引起美联储对政策重新评估,更不要说最后一个条件的意思本身就有些模糊不清.

然而,这也很容易被解读成,除非这三个条件都不满足,否则美联储就不会收紧政策.这就可能引起困惑,比方说,如果失业率只是像过去两年一样继续缓慢下降,而通胀迅速加剧,该如何应对?此外,随着相关经济指标越来越逼近美联储设定的门槛,市场的反应可能会变得很奇怪.失业率下降到接近门槛水准附近应该算一个好消息,但投资者可能会担心美联储将收回低成本资金,结果市场的反应反而会很糟.

美联储还加大了货币宽松举措,也就是债券购买的力度.美联储主席贝南克明确表示,他担心万一国会不能达成协议,明年1月1日开始的增税节支举措可能对经济产生负面影响.他知道仅凭美联储一己之力无法消除这一影响,但要真到那个时候,也只能挹注更多低成本资金.如果那些财政方面的转变真的发生,美国所需的借款数量就会突然减少.国会预算局预测到截至2014年9月的年度赤字会降至4,000亿美元以下.但美联储则要试图每年买进5,400亿美元的美国公债.

货币与财政政策之间的这种冲突也有可能让人感到迷惑.让人更加关注某些具体的经济指标,贝南克很快会发现,他为金融市场中打下的伏笔将会带来动荡,而不是美联储想要的稳定.(完)