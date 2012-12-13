《热点透视》"与"和"或"的差别可能让美联储白忙一场

中国债市动态：现券持稳期货震荡走弱，美联储加息在望市场情绪谨慎
路透北京3月3日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率变动不大，国债期货震荡略收低。交易员表示，美联储3月会议加息在望，市场情绪谨慎，期货高开震荡，随后回落；中国两会（全国人大和政协会议）亦即将召开，投资者静待会议间隙是否会透露出新的政策信息。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson/Richard Beales 编译 郑茵
路透纽约12月12日 - 美国联邦储备理事会(美联储)的努力可能因为"与"和"或"两者之间的差别而白费.联邦公开市场委员会(FOMC)在12月12日会议上,把对低利率政策持续时间的预估换成了失业率和通胀两道门槛.如果这两个指标在现实中出现背离,那么美联储现在的这种做法可能会导致市场大起大落.
美联储在上次会议暗示,将维持短期利率在近零水准至少要到2015年中期.现在的想法改成了:只要失业率仍高于6.5%,预计未来一两年的通胀率低于2.5%,且长期通胀预期受控,那么宽松货币政策就可能保持不变.这些条件之间是"与"而不是"或"的关系,也就意味着,从理论上说,其中任一个条件得不到满足,都可能引起美联储对政策重新评估,更不要说最后一个条件的意思本身就有些模糊不清.
然而,这也很容易被解读成,除非这三个条件都不满足,否则美联储就不会收紧政策.这就可能引起困惑,比方说,如果失业率只是像过去两年一样继续缓慢下降,而通胀迅速加剧,该如何应对?此外,随着相关经济指标越来越逼近美联储设定的门槛,市场的反应可能会变得很奇怪.失业率下降到接近门槛水准附近应该算一个好消息,但投资者可能会担心美联储将收回低成本资金,结果市场的反应反而会很糟.
美联储还加大了货币宽松举措,也就是债券购买的力度.美联储主席贝南克明确表示,他担心万一国会不能达成协议,明年1月1日开始的增税节支举措可能对经济产生负面影响.他知道仅凭美联储一己之力无法消除这一影响,但要真到那个时候,也只能挹注更多低成本资金.如果那些财政方面的转变真的发生,美国所需的借款数量就会突然减少.国会预算局预测到截至2014年9月的年度赤字会降至4,000亿美元以下.但美联储则要试图每年买进5,400亿美元的美国公债.
货币与财政政策之间的这种冲突也有可能让人感到迷惑.让人更加关注某些具体的经济指标,贝南克很快会发现,他为金融市场中打下的伏笔将会带来动荡,而不是美联储想要的稳定.(完)
(译文审校 程琳)
路透北京3月3日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率变动不大，国债期货震荡略收低。交易员表示，美联储3月会议加息在望，市场情绪谨慎，期货高开震荡，随后回落；中国两会（全国人大和政协会议）亦即将召开，投资者静待会议间隙是否会透露出新的政策信息。
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路透上海3月3日 - 中国银行间市场周五流动性依旧宽松，月初短期资金供给持续充裕，价格亦明显回落；不过由于对季末资金面的担忧犹在，跨月品种利率仍高企。 交易员并指出，公开市场虽连续单日净回笼，但因月初流动性压力不大，预计下周资金有望保持平稳。不过随着月中缴税来临以及季末因素影响逐渐明显，随后资金面料将再度收缩。 “今天隔夜好松好松啊，7D（天）银行出的少，非银出的多，就跨月价格还是好贵，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，市场对跨月资金预期依旧不乐观，目前一个月期回购全市场加权利率在4.30%左右，一个月同业存单需求也不如之前那么好，目前价格升至4.20%-4.25%，较之前上行了15-20个基点（bp）。 她并谈到，下周二(7日)还有1,940亿元MLF（中期借贷便利）到期，不过正常情况下央行应该还会续做，应该对资金影响不大。 央行公开市场今日进行了300亿元人民币逆回购操作，其中七天、14天和28天期仍各为100亿元。据此计算，本周净回笼2,800亿元；其中今日净回笼50