《热点透视》美联储决定让亚洲松一口气 但长期风险仍不容忽视

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee； 编译 李爽

路透新加坡9月19日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定按兵不动让亚洲暂时可以喘口气。但喘息时间越长，自满情绪破坏该地区金融稳定性的风险也就越大。

美联储决定推迟缩减每月850亿美元的购债规模，令亚洲两个对美元最为沉溺的国家--印度和印尼通过压制国内需求来改掉旧习惯的压力得到缓解。投资者亦做出相应反应：印尼卢比兑美元在9月19日早盘跳涨1.9%，印尼股市亦劲扬7%并触及两个半月高位。

但这并不是纯粹的福音。自美联储主席贝南克5月首次暗示缩减刺激以来的汇市动荡已诱出一些正面回应举措。印尼提高超低水准的利率，马来西亚削减燃料补贴；新加坡寻求结束针对个人的无担保信贷；印度放宽本土产业的外资准入。

尽管美联储的举动令人意外，但亚洲国家仍不能松懈。就在全球金融危机爆发前，香港的民间部门债务相当于GDP的比率膨胀了73个百分点，新加坡则膨胀45个百分点。尽管这些小型开放经济体肯定可以承受资本流动的大幅波动，但马来西亚和泰国信贷骤升更令人担忧。全球流动性过多持续时间越长，后果就越让人痛苦。

诚然，资本流动现在可能更趋温和。但投资者仍要警惕--美联储或在年底前撤出流动性。而且，除菲律宾以外几乎亚洲各个国家和地区的GDP成长都在减速。同时，除印度和印尼外，其他国家都没有通胀压力，这意味着决策者不会提高利率或推高汇率，以缓和信贷过度状况。经通胀调整后，新加坡实际有效汇率已比2007年末高出20%。新加坡出口已连降七个月。

此外，负债沉重的中国经济成长也在减缓，日本央行则大举印钞。这是亚洲决策者有必要保持警惕的两个原因。他们的策略调整空间很小。(完)

(译文审校 王冠中)

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