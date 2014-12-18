《热点透视》美联储为自己创造灵活性 利率行动不排除有意外之举

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio

路透华盛顿12月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)为出乎预料的利率行动创造了一些灵活性。美联储现在强调对待货币政策转变需保持“耐心”，不再说需要等待“相当长的一段时间”。这意味着美联储主席叶伦将更加侧重经济数据，更甚于其它因素。尽管这可能导致决策委员会内部在解读数据时发生分歧，但也可能造成预料之外的升息。

美联储声明让股市投资者兴奋了一阵子。美股标准普尔500指数在声明刚公布时一度上涨1%。叶伦稍后表示最早可能在明年4月就升息，结果抹掉了上述涨幅，但投资者随后又镇定下来。

也许是因为投资者的注意力集中在美联储内部经济分析师给出更乐观的数据。这些分析师提高了今年的GDP预测，把2015年失业率预估下调至5.2-5.3%，接近于多数经济学家认为的充分就业水平。同时，剔除食品与能源的核心通胀预期几无变化。

这应该会促使美联储更早地升息。不过，他们采用“耐心”这一概念，暗示经济环境的变化需要较长时间才会影响决策委员会成员的想法。

当然，增加对经济数据的依赖，可能会导致更多的不同解读。美联储决策者已经不都是看法一致了，周三就有三人对会议声明持有异议。其中一名决策者希望更快地升息，一人担心通胀过低，一人不喜欢美联储仍使用时间作为利率指引因素。

然而在周三的记者会上，叶伦暗示经济形势将决定升息时机，而不是取决于具体日期。这应该会使得美联储在面对变化迅速的世界时掌握一些灵活性。例如，她似乎不担心俄罗斯危机会牵连美国。如果她判断错误，则可能推迟升息。同时，油价下挫可能刺激消费者支出增强。这会提升GDP，并成为尽早升息的一个理由。对于热衷于了解政策细节的市场而言，这些难以预测的可能性也许会迫使市场展现出美联储现在所强调的耐心。(完)

(编译 张涛；审校 蔡美珍)

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