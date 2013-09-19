《热点透视》美联储维持购债规模不变 等同于增加货币刺激

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson 和 Richard Beales 编译 朱晓军

路透纽约9月18日 - 尽管美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员此前的表态均暗示要缩减购债，但是周三却给了市场一个惊喜，决定继续维持850亿美元的月度购债计划。美联储在美国时间下午2点公布决议，标普500指数在4点收盘时上涨1.2%创记录新高，10年期美国公债收益率下跌0.14个百分点，而黄金飙升4.2%。

美联储只要暂时维持购债规模不变，就相当于美联储主席伯南克在增加货币刺激。这是因为美联储在一年前开始本轮购债以来，政府借款和抵押融资额均已减少。

根据美国证券行业和金融市场协会的数据，今年前八个月的美债月均发行量为1,680亿美元，较去年同期下降16%。美国平均月度赤字--反映政府新增借款情况的较好指标--今年从去年的1,050亿美元下降至580亿美元。通过每月继续购入450亿美元公债，美联储目前吸纳了78%的公债净发行量，这个比例在本轮购债行动开始时为43%。

住房融资机构的债券发行量下降，而今年8月发售的机构抵押支持债券(MBS)多于去年同期。两项加起来总量持平。加上总的公债发行额，今年这三种债券的月度平均发行额保持在3,590亿美元，较去年同期减少近10%，但美联储的购债规模却保持不变。

伯南克曾经表示，美联储的总债务持有量数据比债务流动数据更有意义，但这个总量也在增长。截至9月12日，美联储的资产负债表触及3.7万亿(兆)美元，高于一年前的2.9万亿美元。

美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)尽管承认美国经济正在改善，而且利率也在提高，但仍按兵不动。美联储的声明明确提到了财政紧缩，而推迟缩减购债可能反映了他们担心联邦预算和债务上限争执即将再度上演。即便如此，伯南克对于自己在今年稍早暗示的政策转变，似乎也缺乏勇气。(完)

(译文审校 张涛)

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