《热点透视》美联储量化宽松政策退役 骄人成果不多

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson/Richard Beales；编译 王丽鑫
路透纽约10月29日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)的量化宽松(QE)政策可以拿来炫耀的成果不多。周三的政策会议声明，给六年来实施的价值接近4万亿(兆)美元的三轮债券购买画上句号。尽管采取激励举措，但美国国内生产总值(GDP)增长仍然仅略超过2%。唯一的明显效果可能是推升资产价格，特别是股市价格。
2008年危机爆发后美联储随即推出第一轮量化宽松计划，当时楼市严重滑坡，购买计划涉及抵押贷款债券。该政策作为金融恐慌情绪弥漫、市场失灵情况下的纠正性举措，连一些传统货币分析师也认为行之有理。该政策可能帮助维持了抵押贷款供应，抑制房价下跌，并扭转经济状况。
2010年末和2012年秋分别展开了第二轮和第三轮量化宽松，目的是促进GDP增长，进而降低失业水平。但这方面成效有限。
美联储可能辩称，如果不采取量化宽松，情况会更糟。而且至少大量向市场注入低息资金，没有导致很多批评人士担心的通胀。不过相比QE2和QE3超过2万亿美元的价值，回报确实较小。
另外需要指出的是，QE3刚推出时，正赶上联邦政府削减支出。这次削减支出部分是华盛顿达成多项妥协的结果。时任美联储主席贝南克称，没有财政激励举措并行实施，货币政策只能达到这么大的效果。
但仍然很难找到有力证据，说明量化宽松明显扶助了产出或就业。最明显存在关联的是资产价格上升，尤其是美股飙升。标准普尔500指数自QE1实施以来涨逾一倍，较2009年3月的最低点更是上涨接近两倍。
在金融危机肆虐之际，数据支持了购债是美联储一项有力工具的观点。但此后QE的效果就越来越小。这应该会阻止需推出QE4言论的出现。(完)
(编译 王丽鑫；审校 王颖)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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