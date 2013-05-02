《热点透视》美联储正在冒重新吹大资产泡沫的风险

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson/编译 郑茵

路透纽约5月1日 - 美国联邦储备委员会(美联储,FED)正在冒重新吹大泡沫的风险。联邦公开市场委员会(FOMC)周三表示，将坚持当前的宽松货币政策，继续执行每月850亿美元的资产购买计划。但目前股市已创纪录高位，2月标准普尔/Case Shiller房价指数也较上年同期上涨9.4%，经济虽未大幅增长，资产价格却节节攀高。美联储需要抑制泡沫，同时也需要解决经济迟滞问题。

联储声明几无意外之处。尤其是对于通缩风险的措辞并无强化，尽管上周公布的第一季国内生产总值(GDP)中通胀率数值偏低。改变只是在于，对财政紧缩政策可能影响经济表达了关切。堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治再次持不同意见，担心当前政策可能导致失衡与通胀。

目前虽无通胀上升迹象，但在失衡问题上乔治所说不无道理。第一季经济成长环比年率为2.5%，民间部门产出增长4%，却为政府精简开支的影响所抵消。但资产价格却涨个不停。美国股市标准普尔500指数近期超越2007年创下的纪录高点。尽管美联储希望看到楼市普遍复苏，但Case Shiller指数所覆盖的城市中，有一些城市的房价实际上是在飙升。例如，2月凤凰城的房价较上年同期劲扬了23%。

问题并不仅仅在于资产价格的绝对水平，而在于上涨动能。涨速过快会引发投机活动，迅速催生泡沫，当泡沫破裂时投资者和贷款机构有可能面临巨亏。美联储目前正通过购买抵押贷款支持证券直接推高房价。无论如何，现在也许应该将货币刺激政策从仅仅针对房地产市场转向支持整体经济了。(完)

(译文审校 程琳)

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