《热点透视》美联储主席交棒安排不妨借鉴里根总统时代经验

(本文作者为热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Agnes T. Crane 编译 蔡美珍

路透纽约7月10日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)的改朝换代，有可能会很类似里根时代的处理作法。美联储主席伯南克去留决定的宣布时机，重要性可能不亚于确定接班人选为何方神圣。当年在白宫提名伯南克接任的几个月前，前任美联储主席格林斯潘就警告投资人他将卸任。如果能像里根总统1987年那样紧密完成联储主席交棒安排，对市场而言将是更大福音。

伯南克担任美联储主席的第二任任期将在明年1月31日任满，届时有何安排，伯南克及美国总统奥巴马仍未正式表态。不过一些隐约暗示及闲聊猜测都认为，根据他的个人意愿，伯南克执掌全球最有权力央行的日子已经不多了。若果真如此，投资人应该感谢伯南克守口如瓶，并期望他和奥巴马能够效法里根的手腕。

近30年前，里根同时宣布了沃克尔将下台，格林斯潘将入主美联储的决定。沃克尔联储主席任内，以升息手段压下了高达两位数的通胀率，而格林斯潘则是信奉自由市场经济一派。一般普遍认为，这项调动是出于政治考量--格林斯潘支持解除管制的态度，远远更贴近里根的立场--当消息最先传出时，债市及美元都短暂受创。

即使如此，这种宣布接班人选的作法在此时仍然适合。如果在同一时间证实伯南克将卸任及提名下任人选，对脆弱市场的冲击可以降至最低，而且在美联储准备撤出超宽松政策之际，这样可以协助投资人保持冷静。

增加更多不确定性，不但没有必要，而且可能带来伤害。基于有关奥巴马属意人选的臆测已经沸沸扬扬，毫无理由让投资人对美联储主席的交棒安排感到意外。但投资人还是同样可能受到惊扰。想想上个月伯南克提到缩减刺激措施时，市场是怎么反应的吧。

确定伯南克的接班人选后，不论是前任国家经济委员会主任萨默斯、美联储副主席叶伦、或前财政部长盖特纳，至少会给投资人一些具体把握的东西。这也能让投资人有时间适应这项改变，需要的时间长短则要视最终人选而定。善于稳定军心的里根，也绝对会认同这种做法。(完)

(译文审校 高琦)

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