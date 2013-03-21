《热点透视》美联储掌舵的超级油轮看来注定要在市场激起大波澜

(本文作者为热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson； 编译 侯向明

路透纽约3月20日 - 美国联邦储备委员会(FED,美联储)掌舵的这艘超级油轮看来注定要掀起大波浪。美联储决策委员会本周会议后并未表现出削减每月850亿美元购债规模的意图，同时表示在结束购债和开始加息之间将会有一个大的时间间隔。然而其2015年最高4.5%的利率预估，同这么长时间来一直维持的接近零的利率水准可是有着天壤之别。政策快速扭转可能会冲击市场体系。

美联储主席伯南克周三在新闻发布会上表示，美联储购债规模可能随经济情况进行调整。但到目前为止，截至2月的五个月中就业岗位增加超过20万个，还不足以支持美联储削减购债规模。贝南克亦表达了对于财政紧缩将导致产出放缓的担忧，并援引了国会预算办公室的预估，即迄今采取的措施有可能给国内生产总值(GDP)成长构成1.5个百分点的拖累。

与此同时，联邦公开市场委员会(FOMC)也预计在结束资产购买和开始加息之间，会有“相当长的一段时间”。事实上，委员会19名委员中，只有五名预计会在2014年底之前升息。但是除了一名委员外，其他所有委员都预计会在2015年底之前开始加息。在某些情况下，这种政策轨迹可谓相当激进。委员对2015年12月时的利率水准预估中值为1.35%，但个别委员预期届时的短期利率最高可能为4.5%。

届时，联邦基金利率实质为零的时间将超过六年，如果美联储继续以当前步伐购买资产，那么到时其资产负债表可能会超过4万亿美元。FOMC预计经济成长将相当强劲，通胀率料位于2%左右。这表明负的实质利率可能进一步推高股票和其它资产的价格。在经过了如此长时期的超廉价借款后，对长短期利率差的预期料将深深烙印在许多银行和其它机构的操作中。

总而言之，相对太快的收紧政策无疑会造成破坏性的金融浪潮。让市场做好政策收紧的准备，比如尽早削减资产购买规模，不失为一个更为稳妥的方式。(完)

(译文审校 程琳)

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