《热点透视》福特拉警报 全球投资人当警醒

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Kevin Allison 编译 张明钧
路透芝加哥9月30日 - 福特(F.N)向全球投资人拉警报。这家美国车厂周一股价暴跌7.5%，市值蒸发约50亿美元，此前该公司提出警告，称拉丁美洲及俄罗斯动荡将打击今年获利。召修虽使公司受创，然而先前通用汽车早就针对这部分潜在成本示警。福特的警讯只不过是把安于地缘政治等因素的市况给凸显出来。
股市指标股指如标准普尔500指数及MSCI明晟全球指数均处于历史高点附近。原油价格已经跌破每桶100美元大关。股市VIX波动率指数也处于历史低档。这一切均发生在中东、俄罗斯以及当前香港的冲突情势下。
福特的获利预警、特别是有关利润率预估下修的问题，强烈地提醒我们这世界并非高枕无忧，象这样的情势还是有能力影响资本主义。委内瑞拉及阿根廷的通胀及汇率疲软，还有卢布汇价跌跌不休，都是福特主要头疼问题。
召修及保固成本不断升高也带来影响，这是导致福特下修核心北美市场前景的原因。这一切显然都被视而不见。福特拉丁美洲事业为汇率问题所困已超过两年。俄罗斯对于福特而言是重要的成长市场，但当地目前正面临更为严峻的制裁行动，为时已有数月之久。通用汽车点火开关隐患，则是早就预示着召修汽车成本不断升高。
福特被迫下修财测的事实，也意味着夏季期间领导权转移至执行长Mark Fields之际，公司内部不当地沉溺于安乐。对于那些超乎公司控制范围的特定事件，往往很难折算其成本。不过现在情势应该很明朗了，这些成本不容小觑。(完)
(译文审校 孙茉莉)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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