《热点透视》福特汽车扭亏与管理层交接堪称经典案例

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie/Kevin Allison 编译 李春喜

路透纽约/芝加哥5月1日 - 福特汽车 首席执行官(CEO)穆拉利的卸任，为美国企业界带来学习机会。在福特担任CEO的八年时间，穆拉利不仅演绎了一次经典的企业复兴，将福特汽车从废车场的边缘拯救回来。他与福特执行董事长Bill Ford以及其他董事在管理层交接方面所做的工作也值得称赞。

Mark Fields被擢升至CEO一点不出乎意外，这表明交接的过程非常成功。Fields在2012年末被提拔至空缺已久的首席运营官(COO)一职，已被视为是明显的CEO接任者。现在COO这个职位将被取消。

在企业高管的甄选中，一旦任命了接任者，其他认为自己有望入选的高管往往选择离职，但福特没有发生这样的事情。这部分因为Fields在2012年的提拔是大范围调整的一部分。

而且，穆拉利在改变企业文化这一难题方面似乎也取得了成功，包括在高管层面。他提议举行周会，并开创承认错误和从错误中吸取教训的制度，这在福特内部建立起扩大共同承担与合作的工作环境。

比起穆拉利在2006年担任CEO时的状况，Fields所主掌的福特汽车已然更为强大；当年福特汽车正在大量流失资金，2006年底时净现金额仅为39亿美元，而且很快将会变得更少。福特核心的北美汽车业务遭受税前亏损159亿美元的重创。

然而到了2013年末，福特拥有净现金91亿美元，预计到2016年时将增长近一倍。重组后北美业务营业利润率接近10%，营收为890亿美元，较2006年高出29%，一跃成为表现最好的汽车企业之一。此外，福特也在全球最大成长中的汽车市场--中国取得了长足进展，目前市场份额为4.1%，而几年前几乎为零。

作为在福特任职20年的资深老将，Fields的任务绝不像驾驶定速巡航汽车那样简单。由于年轻一代开车减少，保持北美市场的增长动能变得愈发困难。Consumer Reports的调查显示福特汽车的质量有所下降。不过对于这些小困难，福特汽车在穆拉利带领公司复苏的过程中，早已学会如何应对。(完)