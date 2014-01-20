《热点透视》外企退出中国案例渐多 然选择怎样的离开却是关键

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ethan Bilby 编译 于春红
路透香港1月20日 -越来越多的外国企业离开中国。曾几何时，跨国企业对进入中国市场趋之若鹜。而如今，随着业务轻松增长的好景不再，离开中国市场的情况已越来越多。一些企业选择仍在中国保留些许业务，也有一些企业选择彻底退出。
最新一个离开中国市场的是非专利药生产企业ActavisACT.N。该公司最近宣布，已售出了在中国的一项业务，并正在洽售另一项业务。该公司执行长Paul Bisaro对彭博表示，中国“风险太大了”，并且“缺乏一个友好的商业环境”。
对任何一家志在全球的企业来说，中国都是不能忽略的。据美国商会的一项报告，中国是全球最大的生活用品、智能手机和汽车市场，到2015年时或将购买全球14%的商品。然而随着中国消费者越来越挑剔，企业退出中国市场已不再少见。化妆品生产企业露华浓(REV.N)近期退出中国市场，同时英国零售商乐购(TSCO.L)透过将旗下超市转化为合资企业，逐渐撤出中国。
过去，外企撤出中国通常是因为道德原因。Levi'sJeans在1993年是这么做的首批企业之一。出于中国人权纪录方面的原因，当时该公司誓言将不再进行直接投资，并削减使用合同工。谷歌(GOOG.O)2010年离开中国大陆市场，则是因为与中国政府陷入审查纠纷。
而目前外企离开更多的是与回报率有关。露华浓表示，中国市场未能达到其预期，2012年在华营收仅占其全球总营收的2%。在经历了数年的亏损之后，乐购出售了店铺，但通过与华润创业(0291.HK)合资而保持在中国市场的介入。
尽管如此，外企将他们在华遭遇的挫折暴露于众，仍是非同寻常的。多数外企希望在中国市场维持某种形式的存在，或至少保留回归中国的可能。Levi’s最终还是回到了中国市场，而谷歌则在香港保留了业务部门。地平线上那渐起的乌云，意味着Actavis不太可能是最后一家离开中国市场的外企。那些其他要离开的企业，要面临的关键问题是选择怎样形式的离开。(完)
(译文审校 王洋)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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