《热点透视》英国央行FPC应效仿德拉吉 对高房价问题悍然表态

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay；编译 王翔琼

路透伦敦5月1日 -英国监管当局在国内房价问题上现在实在应该来个悍然表态的“德拉吉时刻”。欧洲央行总裁德拉吉在2012年时承诺“将采取一切措施”保卫欧元，让欧元区危机得到缓解，成为着名范例。然而，对于英国住宅地产价格飙升，英国金融政策委员会(FPC)显然畏首畏尾，不敢采取类似作法。根据全英房屋抵押贷款协会(Nationwide BuildingSociety)数据，英国4月房价同比涨幅达到两位数，为四年来首见。

理论上，FPC应该要关注整体的系统稳定性，金融市场行为监管局(FCA)则负责保护消费者，审慎监管局(PRA)负责监督银行。目前为止，FCA和PRA在抑制房价高涨方面做的更多：FCA透过审查抵押贷款市场，试图解决购屋者背负贷款超出能力的问题。另外，英国央行先前以贷款换融资计划(FLS)，向银行提供廉价融资以刺激抵押贷款，现在已经停止。

FPC除了对房价稍表担忧之外毫无作为。这种自我克制态度是可以提出辩驳理由。英国实质房价目前还低于危机前的峰值，3月抵押贷款批准件数下降，英国东南部以外地区房价年增率只有6-7%。此外，英国政府仍忧心英国经济(或是赢得选举机率)，因而通过购房援助计划(Help to Buy scheme)为抵押贷款提供担保。

但FPC的职责不是担心政治因素，或是想出不要干预的理由。正如即将离职的央行首席经济学家戴尔在12月时曾暗示，这些顾虑都可能迅速消失。等到伦敦18%的房价年增率蔓延到国内更多地方的时候，英国的金融稳定性早已动摇。

预防胜于治疗。FPC在6月下次会议上可以采取两项措施。首先，应该动用它的权力，把参与购房援助计划的房产价值上限，从目前的60万英镑减半。更重要的是，FPC应正式表明准备动用其他权力，提高抵押贷款的资本要求。德拉吉当年的经验告诉我们，一个采取行动的明确承诺，可以在无需实际行动之下改善情况。(完)

(译文审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。