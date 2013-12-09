《热点透视》外汇市场日益变为其它金融市场的附属

图为在华沙拍摄的多国货币，包括人民币、日元、美元、欧元、英镑、瑞郎和俄罗斯卢布。 REUTERS/Kacper Pempel

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik

路透伦敦12月9日 -过去一年里，汇市一直非常难以预测。新的分析表明，当全球利率都处在低位时，外汇市场的走势似乎要看股市或债市。这让预测汇市几乎成为不可能的事。

汇市每日交易额高达5万亿美元，如此庞大的市场却要听命于其它规模小得多的市场走势，这看起来不大可能。然而一份国际清算银行研究报告的作者却不这么看。他们的研究显示，过去三年外汇交易活动大幅增长并不是由于对货币本身交易的兴趣增大。

相反，外汇市场活动增多似乎是因为投资者更倾向于从海外市场寻求更高回报。由此催生出买入新资产所需的购汇需求，以及降低不利汇率波动下曝险的对冲需求。

近期欧洲央行与外汇行业代表的一次讨论，也突显出汇市从属于其它资产已到何种程度。10月的会议记录显示，虽然交易员当中有很多人对欧元区的前景不乐观，但几乎没人愿意大举作空欧元，因为一年多以来欧元走势与其预测不符。有人提到资金流入股市可能是支撑欧元的因素之一。

交易员的谨慎做法被证明是有道理的。自他们开始讨论以来，欧元全面上扬，即便是在欧洲央行11月意外降息的时候。欧洲股票基金今年也肯定有望录得创纪录的资金流入。

我们总是很难预测哪些因素会影响汇市，也说不准这些因素将会如何演变。通常利率差是一个重要因素，但在当今全球利率都接近于零的环境下，汇率与这一因素几乎毫不沾边。不过，如果货币的价值取决于股市或债市的未来表现，或者要看资金是流到哪些国家，那么汇市预测看起来更像是占卜而非推测。(完)

(编译 郑茵 审校 张荻)

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