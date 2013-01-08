《热点透视》汇率战日本姗姗来迟 但加剧各国汇率混战风险

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Agnes T. Crane 编译 李春喜

路透纽约1月7日 - 自去年9月以来,日本各界关于日圆汇率的各种说法使日圆兑美元汇价已经下跌约12%.日本是后来者,加入了一长串的国家名单,这些国家希望通过货币贬值来解决经济问题.不过日本在这个节骨眼上又开辟了一条战线,会使这场战争变得更加危险.

当然,日本有充足的理由认为全球市场对其货币太不公平.虽然该国有幸躲过过去五年的金融危机,但引得外汇买家购买其货币,这不啻于是对该国的另一种惩罚.自2007年年中以来,交易商一直在买入日圆,使日圆兑美元在随后的五年升值近60%.不过,这对出口却毫无裨益.日本出口已经由2008年初的峰值萎缩31%,而且已经连续五个月出现贸易逆差.随着物价水平稳步下跌,对于人口日益减少且迅速老龄化的日本而言,已经超过国内生产总值(GDP)四倍的债务负担显得尤为沉重.这也难怪新任首相安倍晋三希望通胀上扬和日圆走软.

安倍试图利用货币贬值的金融手段提振经济,这与美、英、瑞士和中国的做法虽然在细节上不同,但原则上并无二致.每次新加入一个国家,都会使这场竞争变得更加徒劳.日本的新政府要与这样的对手竞相压低本币汇率可能也不太容易.

虽然通胀上扬和日圆走软在日本国内可能会受到欢迎.日本的消费者物价已经原地踏步近20年.但如果安倍做的过火,而且日本出口商表现过于优异,这项新政可能会愈发惹恼韩国、中国,甚至还有美国.

不过日圆在被认为低估之前还有很大的贬值空间.根据经济合作暨发展组织(OECD)的购买力平价指标,日圆被高估16%.但日本加入汇率战,可能使这场战争比投资者预想得更加混乱.(完)

(译文审校 田建华)

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