重发-《热点透视》八国峰会可能讨论央行职责及货币政策角色

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撰稿 Edward Hadas 编译 李春喜/梁睿雪/戴素萍/王翔琼

路透伦敦6月17日 - 八国集团(G8)峰会不是以提出有意义的新理念着称的，但今年在英国北爱尔兰举行的峰会可能与以往不同。八国领导人可能会讨论货币政策。如果真的这样，他们应当考虑怎么摘掉央行事务方面的受质疑的标签，即狭隘的通胀控制目标和政治独立性。现在是央行采取更微妙、也更具争议性的目标和工具的时候了。

标准的央行官员应当是政治上独立的专业人士，他们的主要任务是制定使消费者物价稳定保持低位的利率。不幸的是，这个职责描述在过去五年来与现实几乎已经脱节。

自2008年金融危机以来，央行不必担心通胀，因多数发达经济体的通胀一直保持较低水平。政策利率也几乎未变。但央行却忙于很多其他事情，包括国内生产总值(GDP)增长乏力、就业疲软、货币战争、主权债务担忧以及金融体系的健康问题。

**泰勒规则？**

在这个问题上很多人都持否定态度。例如，伦敦一家智库--经济政策研究中心(CEPR)4月就公布了一份题为“通胀目标制已经过时了吗？”的文件。有20位“世界知名的学者、从业者和市场人士”对这份报告亦有贡献。他们达成了非凡的共识：“通胀目标制还有活力，并运转良好；它虽经修正，但未被摈弃”。

作者们大多认为，与银行资本、系统性杠杆、负实质利率和财政赤字有关的决定都基于对长期通胀的考量，欧洲央行施压欧元区国家采取劳动力市场改革的做法更是如此。很难推翻这种说法，但另一方面，也可以说这些决定是以未来国内生产总值(GDP)成长、失业率或金融系统稳定性为基础。

事实上，将通胀当成目标的做法已经被证明是不恰当的，就像金本位、固定汇率、凯恩斯微调、货币主义和泰勒规则这些过往备受尊崇的货币政策一样。泰勒规则将政策利率的调整与通胀的变化直接挂钩。

广受热捧的政治独立原则就更可笑了。央行官员的决定会带来政治影响，他们的言论和行动都会成为政治辩论的一部分。因此，央行并不独立于政治之外。G8会上可能出现的讨论就很典型，议程其实就是政府官员们定下的。充其量只能说，与政府官员们相比，央行官员的短期党派性比较弱罢了。

**修改后的规定**

关于央行应该如何运作，这需要新的思维。G8领袖和央行官员所面临的一大阻碍就是，比起过去常见的简单陈述想法，他们必须传达更复杂且更难的讯息。

金融体系的管理无法简化成半自动的过程。当中有太多事情要做：有太多的经济-金融交互影响、太多的心理层面作用、原因和结果有太多的不确定性，以及政策决定有太多出人意料的结果。

各项目标也不可能予以简化，在现实世界中，央行必须记住的目标包括充分就业、健康的GDP成长、生活水平提高、收入和财富合理分配、持久的国际金融均衡、稳定的汇价、合理的放款标准，以及存款户有公平的报酬。

如果这些都不足以让政策圣杯的想法动摇，那么不妨想想金融经济中有多少部分，是连最会干涉的央行都无法直接掌控的。它们无法支配所有民间领域的放款决定，也无法左右民众和企业的支出习惯。它们对政府的支配力量尤其有限，而政府是现代社会中最大的经济推动者。

自从危机以来，央行扮演更重要的角色有其乐观的理由。但CEPR所收集到的看法显示，那些参与者仍不愿让理论跟上现实。理论派人士需要向货币当局提供一个多重目标、多重工具及多重规定的架构。

**讨论黄金标准**

这种框架必须是折衷方案。衍生品和廉价交易等近期的金融创新应予以考虑，最新的经济模式也应考虑在内，例如持续的财政赤字、全球经济权重从发达市场到发展中市场的转变等。

框架也应该为寻找圣杯的经济学家过去草率抛弃的构想留出空间。金融监管收紧卷土重来，而且曾经相当模糊的控制杠杆的概念正成为主流。值得重新考虑外汇汇率目标和管制，以及与央行政策独立性完全相反的财政和货币直接协作。