《热点透视》八国峰会可能讨论央行职责及货币政策角色

撰稿 Edward Hadas 编译 李春喜/梁睿雪/戴素萍/王翔琼

路透伦敦6月17日 - 八国集团(G8)峰会不是以提出有意义的新理念知名的，但今年在英国北爱尔兰举行的峰会可能与以往不同。八国领导人可能会讨论货币政策。如果真的这样，他们应当考虑怎么摘掉央行事务方面的受质疑的标签，即狭隘的通胀控制目标和政治独立性。现在是央行采取更微妙、也更具争议性的目标和工具的时候了。

标准的央行官员应当是政治上独立的专业人士，他们的主要任务是制定使消费者物价稳定保持低位的利率。不幸的是，这个职责描述在过去五年来与现实几乎已经脱节。

自2008年金融危机以来，央行不必担心通胀，因多数发达经济体的通胀一直保持较低水平。政策利率也几乎未变。但央行却忙于很多其他事情，包括国内生产总值(GDP)增长乏力、就业疲软、货币战争、主权债务担忧以及金融体系的健康问题。

**泰勒规则？**

在这个问题上很多人都持否定态度。例如，伦敦一家智库--经济政策研究中心(CEPR)4月就公布了一份题为“通胀目标制已经过时了吗？”的文件。有20位“世界知名的学者、从业者和市场人士”对这份报告亦有贡献。他们达成了非凡的共识：“通胀目标制还有活力，并运转良好；它虽经修正，但未被摈弃”。

作者们大多认为，与银行资本、系统性杠杆、负实质利率和财政赤字有关的决定都基于对长期通胀的考量，欧洲央行施压欧元区国家采取劳动力市场改革的做法更是如此。很难推翻这种说法，但另一方面，也可以说这些决定是以未来国内生产总值(GDP)成长、失业率或金融系统稳定性为基础。

事实上，将通胀当成目标的做法已经被证明是不恰当的，就像金本位、固定汇率、凯恩斯微调、货币主义和泰勒规则这些过往备受尊崇的货币政策一样。泰勒规则将政策利率的调整与通胀的变化直接挂钩。

广受热捧的政治独立原则就更可笑了。央行官员的决定会带来政治影响，他们的言论和行动都会成为政治辩论的一部分。因此，央行并不独立于政治之外。G8会上可能出现的讨论就很典型，议程其实就是政府官员们定下的。充其量只能说，与政府官员们相比，央行官员的短期党派性比较弱罢了。

**修改后的规定**

关于央行应该如何运作，这需要新的思维。G8领袖和央行官员所面临的一大阻碍就是，比起过去常见的简单陈述想法，他们必须传达更复杂且更难的讯息。

金融体系的管理无法简化成半自动的过程。当中有太多事情要做：有太多的经济-金融交互影响、太多的心理层面作用、原因和结果有太多的不确定性，以及政策决定有太多出人意料的结果。

各项目标也不可能予以简化，在现实世界中，央行必须记住的目标包括充分就业、健康的GDP成长、生活水平提高、收入和财富合理分配、持久的国际金融均衡、稳定的汇价、合理的放款标准，以及存款户有公平的报酬。

如果这些都不足以让政策圣杯的想法动摇，那么不妨想想金融经济中有多少部分，是连最会干涉的央行都无法直接掌控的。它们无法支配所有民间领域的放款决定，也无法左右民众和企业的支出习惯。它们对政府的支配力量尤其有限，而政府是现代社会中最大的经济推动者。

自从危机以来，央行扮演更重要的角色有其乐观的理由。但CEPR所收集到的看法显示，那些参与者仍不愿让理论跟上现实。理论派人士需要向货币当局提供一个多重目标、多重工具及多重规定的架构。

**讨论黄金标准**

这种框架必须是折衷方案。衍生品和廉价交易等近期的金融创新应予以考虑，最新的经济模式也应考虑在内，例如持续的财政赤字、全球经济权重从发达市场到发展中市场的转变等。

框架也应该为寻找圣杯的经济学家过去草率抛弃的构想留出空间。金融监管收紧卷土重来，而且曾经相当模糊的控制杠杆的概念正成为主流。值得重新考虑外汇汇率目标和管制，以及与央行政策独立性完全相反的财政和货币直接协作。

货币当局也必须放弃把零售价格指数作为判断货币稳定性的唯一信号的做法。他们可能要把大宗商品价格，尤其是那些不太受工业供需面影响的大宗商品价格等加入进来。换句话来说，在标准思维方式面临的诸多挑战中，本周在北爱尔兰展开的深入讨论可能会花些时间来讨论类似黄金标准等问题。(完)

(译文审校 王丽鑫/侯向明/杜明霞/高琦)

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