《热点透视》若顺应民意与中国建立货币互换 英国央行恐有角色混淆之虞

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Peter Thal Larsen 编译 蔡美珍
路透香港1月28日 - 英国央行开始发现作为英国金融业主要监督机构的麻烦之处了.英国央行正面临来自金融机构的压力,要求英国央行与中国央行建立货币互换协议.这个做法将有助提高伦敦作为离岸人民币交易中心的地位.但如果英国央行忙着操心伦敦的竞争力,它负责维护金融稳定的主要任务将有混淆模糊的危险.
据估计,通过伦敦进行的外汇交易约占全球总量的38%,由此不难理解银行人士会关切中国的崛起.一年前,在英国财政大臣欧思邦的支持下,伦敦金融业开始积极行动,力图将伦敦打造成为人民币交易中心.
英国央行现在也被拉进这项计划.如果英国央行与中国人行建立货币互换协议,当市场上出现人民币短缺时,英国央行将能够在伦敦释出人民币.即使互换额度一直没有动用,光是它的存在,就有助于让那些无法轻易取得人民币的银行,放心进行更多人民币业务.其他国家已经陆续起步:到2012年年底时,中国人行已经与14个国家建立货币互换协议,规模达到1.3万亿人民币(2,100亿美元).英国央行执行理事Chris Salmon在1月24日指出,英国央行"原则上"已准备好建立这样的货币互换协议.
在金融危机期间,货币互换协议被大量使用,以稳定市场信心:英国央行现在与美国联邦储备理事会(FED,美联储)及欧洲央行之间仍有货币互换协议.但美元及欧元占了伦敦外汇交易的半数以上:如果这两个货币的流动性骤然紧俏,确实会引发市场压力.而尚无法自由兑换的人民币,相较之下交易规模仍然很小.那些建立了巨额货币互换额度的国家,例如韩国,通常是用来帮助直接贸易融资.
银行业者宣称,如果没有英国央行的支持,人民币交易不会在伦敦生根,不利于伦敦金融业.但这应该由政府来担心,而不是央行.英国金融服务监管局(FSA)即将废除,而FSA在监管方面失职的原因之一,就在于它要同时负责金融业竞争力及金融稳定.英国央行应该要避免这样的角色混淆.(完)
(译文审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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