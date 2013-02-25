《热点透视》英国失去最高债信评级 首相卡梅伦值得同情

6月26日在伦敦拍到的英国国旗与大本钟的合影。 REUTERS/Paul Hackett

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撰稿 Chris Hughes/Edward Hadas

路透伦敦2月23日 - 英国失去AAA债信评级,主要是对政治失算,而不是对经济管理不善的控诉.英国首相卡梅伦和财政大臣欧思邦将他们的政策胜算与保住英国最高债信评级联系起来,等于是听天由命.穆迪调降了英国评级,其它评级机构有可能跟进调降,暴露了那场赌博有多愚蠢.

英国评级因为经济增长放缓和财政赤字居高不下而被调降,可以说是在劫难逃.2010年5月这个执政联盟上台时,欧元区危机正愈演愈烈.保守党领袖卡梅伦携手自由民主党组建政府,将削减赤字列为首要任务.那是在顺应市场要求.但现在英国债务规模仍约相当于GDP的73.8%,财政赤字相当于GDP的比例依然高于7%,经济增长停滞.

英国原本也许可以更加有力地紧缩开支,就像希腊那样.但经济衰退会因此更加严重,政府可能倒台,还可能出现英镑危机.如果卡梅伦和奥斯本在英国央行开动印钞机的支持下,更加努力地刺激经济,英镑有可能已再次面临风险.而经济实现增长也许依然遥遥无期,通胀水平有可能比当前的2.7%更高.

如果英国像美国那样拥有储备货币,且贸易对经济的贡献较低,将会有更大的灵活操作空间.实际上,无论央行对于英国公债市场的干预规模有多大,也无法抵消买家普遍罢手的影响.英国在削减赤字方面可能已经尽力了,经济增长也在以预期能够达到的速度恢复.英国经济只不过是结构性疲弱,缺乏活力罢了.

目前穆迪给予AAA评级的国家只剩下15个,其中只有德国实现了像样的经济增长和财政状况,早在危机发生前实施的就业改革让德国经济获得动能.但即使是德国,其评级展望目前亦为负面.债券投资者不大可能仅因为英国失去AAA评级就抛弃英国公债,不过英镑难免受到更大压力.由于英国央行的政策方向存在不确定性,英镑走势已然挣扎.

英国只不过是又一个因为挥霍无度而被降级的国家.英国政府的错误不在其政策--他们的政策效果并不比其它国家差许多,而是其政策应该达到更好的效果.(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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