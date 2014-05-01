《热点透视》通用电气高价竞购阿尔斯通 西门子望尘莫及

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Olaf Storbeck；编译 朱晓军
路透伦敦4月30日 -美国企业巨头通用电气(奇异,GE)(GE.N)为收购法国阿尔斯通(ALSO.PA)电力资产提出了高昂报价，让竞购对手德国西门子(Siemens)(SIEGn.DE)感到难以超越。包括12亿欧元的养老金负债在内，通用电气总共为阿尔斯通电力业务报价114亿欧元。这个价格处于合理区间的上档，也获得了阿尔斯通董事会的支持--董事会同意了违约费，就说明其对这份报价情有独钟。
另一方面，西门子希望收购该电力业务时，部分用自己亏损的火车业务来交换。因此，西门子的竞购报价中，付给阿尔斯通股东的前端现金很有可能更少。
据巴克莱预测，对于阿尔斯通的煤炭、水电和风力涡轮机业务，以及输电网业务，通用电气估值为2015年息税前利润(EBIT)的11.3倍。Starmine数据显示，这比欧洲资本财领域普遍水平要高9%。由于燃煤发电机订单骤减，加之再生能源业务利润率低迷，大幅涨价将很难解释得通。
股市对阿尔斯通发电业务资产的估值更低。即便在潜在收购的报导见诸报端、阿尔斯通股价飙升34%之后，其总市值仍只有91亿欧元，且拥有约33亿欧元债务。分析师预估，除了营收占比70%的电力资产，按照企业价值，阿尔斯通的火车业务价值约合40亿欧元。
西门子已经表示，阿尔斯通电力业务资产价值100-110亿欧元。即使西门子决定齐平通用电气的报价，其报价对阿尔斯通股东的吸引力很可能也相对较小。西门子希望交换给阿尔斯通的铁路系统业务价值约18亿欧元。如果反垄断当局批准这笔交易，两家火车部门的合并有望带来重大成本协同效应，并且具有中长期战略意义。
对于阿尔斯通股东而言，眼前的好处较少。西门子要想和通用电气掏出同样的现金，报价就必须至少较通用电气高15%，超过130亿欧元。西门子的投资者对于潜在的收购已经兴趣寥寥。在监管不确定性犹存的背景下，要想说服他们支付这么高的报价，可真得颇费一番力气。(完)
(编译 朱晓军；审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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