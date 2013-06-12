《热点透视》欧央行购债计划将考验德国法院的务实作风

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撰稿 Olaf Storbeck； 编译 李爽

路透伦敦6月11日 - 德国宪法法院就欧洲央行的购债计划举行听证会，这有可能再次显示这一欧元区核心的基本协定实际上有多么脆弱。德国卡尔斯鲁厄(Karlsruhe)法官被问到，倘若欧央行政策违反此前制定的欧元区章程，德国是否有可能予以认同。如果他们禁止这项直接货币交易(OMT)计划，那么欧元区危机可能重燃。虽然这种情况似乎不太可能发生，但不能排除做出不利裁定的可能性。

理论上而言，卡尔斯鲁厄法院的职权不涉及欧洲机构。但其可以裁定德国不应认同这一政策。德国宪法规定，货币政策(的制定)只可以转交给致力于确保物价稳定的独立机构。

实际上，整个案件可以归纳为一个问题，即欧央行承诺购买政府公债是否意味着公共债务货币化？如果回答是肯定的，那么就像法官之前指出的那样，这将有悖于欧央行的使命。

欧央行对此回应道，尚未采用的OMT对于履行其职责至关重要，因为债券市场扭曲阻碍其实施货币政策的能力。

法官们可能必须深入研究经济学家和央行人士之间的激烈争论，亲眼目睹欧洲央行管理委员会内部两位德国人的分歧意见，其中一位是欧央行执委亚斯穆森，另一位是德国央行总裁魏德曼。

由于德国法院在类似欧洲问题上一贯奉行务实作风，所以很难想象事态会发展到要德国退出欧元区的地步。法官们很可能对OMT放行，同时设定条件以限制其操作空间。不过这存在一定风险。因为OMT的成功取决于其不设限。