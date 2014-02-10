《热点透视》德国法院给ECB留有余地，可能削弱“直接货币交易”计划

法国数据：第一季经济增长减缓，因天气暖和致家庭削减取暖支出
路透巴黎4月28日 - 周五公布官方数据显示，法国今年前三个月经济增长减速，因冬季天气异常暖和导致更多家庭取暖支出下降；大选没有明显影响。
撰稿 Olaf Storbeck 编译 李春喜
路透伦敦2月7日 - 从司法和经济角度来看，德国宪法法院对欧洲央行(ECB)购债计划的司法意见不会产生直接影响。但在政治上，德国宪法法院法官的声明无异于扔出一颗炸弹。
德国宪法法院暂停对ECB直接货币交易(OMT)计划合法性案件的审理，交由欧洲法院作出裁决。ECB总裁德拉吉在2012年先承诺将“不惜采取一切手段拯救欧元”，之后便宣布了OMT计划，但目前仍未实际动用过。交由欧洲法院裁决会赢得一些时间，因为欧洲法院的司法程序可能拖延一段时间。在此同时，欧洲央行在理论上仍可继续推进该计划。此外，欧洲法院对欧洲央行职权的解读可能不像德国法官那么严苛，这也难怪金融市场对这条消息的反应泰然自若。
不过，宪法法院八名法官中有六名认为欧洲央行买债计划基本上是禁止的，在德国，这个事实只会增强对欧洲央行过去两年行为的批评声浪。德国法院称，如果欧洲央行的决定被裁定不合法，德国政府负有宪法义务对抗欧洲央行；如果政府坐视不理，德国公民有权提起控诉。
德国宪法法院确信欧洲央行有两项越权行为。他们认为，OMT基本上就是ECB自行制定经济政策。此外，宪法法院称OMT计划违反了欧盟条约中禁止央行对政府进行货币融资的规定。
如果欧洲法院认可OMT，这些看法可能就不会产生后果。如果OMT从未实际执行过，就更不会有影响了，这也并非没有可能。此外，德国宪法法院暗示如果该计划定义得更为严格，则有可能通过其严苛的检视。这实际上给ECB留着一扇后门。
在政治上，德国宪法法院直白的言语可能在德国引发骚动，宪法法院在德国地位崇高，被视为道德方面的守门人。一个过时经济理念的不完美论证，却获得德国法院支持，这个事实将会削弱欧洲央行在德国的合法性地位。而在德拉吉推出招牌计划时给予支持的梅克尔，可能会发现自己处境尴尬。（完）
(译文审校 蔡美珍)
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路透上海4月28日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示, 截至4月26日，已有281家QFII(合格境外机构投资者)合计获批907.64亿美元的投资额度，较上月增加5亿美元。 4月海通证券旗下的海外投行子公司--海通银行首次获批增加5亿美元QFII额度。 继2012年中国QFII额度扩容提速之后，2013年净增122.58亿美元，2014年和2015年的净增额分别为172.22亿美元和141.45亿美元，2016年净增62.41亿美元。 以下为各家机构获得的QFII额度（亿美元）: 序号 QFII中文名称 批准日期 投资额度 1 瑞士银行 2016.11.28 21.90 2 瑞银环球资产管理（新加坡）有限公 2014.08.26 7.50 司 3 瑞银环球资产管理（香港）有限公司 20
路透香港4月28日 - 香港金融管理局（HKMA）数据显示，3月末人民币存款余额5,072.7亿元，单月环比减少0.8%。 此外，3月香港跨境贸易结算的人民币汇款总额3,120.3亿元，按月大增31%。 以下为金管局提供的2009年7月至今，香港人民币存款及跨境贸易人民币结算汇款额月度数据： 月份 结算量(百万元人民 新增人民币存款(亿 人民币存款总量(亿 币) 元) 元) 2017.3 312,033 -41 5,073 2017.2 238,327 -111 5,114 2017.1 271,029 -242 5,225 2016.12 287,628 -809 5,467 2016.