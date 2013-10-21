《热点透视》全球经济去美国化任重而道远

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Richard Beales/Ian Campbell； 编译 李爽

路透纽约/伦敦10月18日 - 即便美国政府运作严重故障，但对其重大国际影响力影响甚微。要达到像中国官媒新华社本周提出的彻底“去美国化”，需要国际社会的共同努力。

美国举债上限问题拖到最后一刻才解决，而且也只是暂时平息，表面上看，是这种政治边缘政策，导致中国发出抱怨，背后实则另有隐忧--担心主要以国内经济为目标的美联储政策，可能给全球带来动荡。

距离一个去美国化的世界还有很长一段路要走。诚然，华府闹剧让美元和美国公债的光环略微失色。近年来的军事出兵行动、金融危机及以国家安全之名而采取的高压举动，也都破坏了美国的形象。但美国仍是世界最大经济体。美国公债是最重要的债券--约5.6万亿美元的美债由外国投资者持有。美元仍是全球储备货币。尽管美国政坛饱受轻蔑奚落，但美国软实力要素--自由和财富仍吸引着移民涌入。

其他国家可能采取行动加速去美国化。中国去年GDP规模达到8.4万亿美元，是美国2012年经济产出的一半多，五年前还勉强只有美国的四分之一。如果中国等国家可以把这种势力消长转变成经济影响力和更强的软实力，情况会开始改变。

这些国家首先要避免大量赤字以维持经济稳健。提升其他货币的影响力需要时间，尤其在中国希望继续严格控制人民币的情况下。但外汇储备大国有可能会更加重视持有现金和日圆、欧元、瑞郎及英镑面值债券。更长期的努力对策应包括建立国内资本市场和谨慎投资其他发展中国家。

尽管新华社的评论大体算是一次政治层面抨击，但其中主张在世界银行和国际货币基金组织(IMF)等国际组织给予发展中国家更大话语权，这无可非议。如果美国同意，或许还会显示出其在全球事务上与中国进行更积极合作的意愿。

在这些层面去美国化的进程将很缓慢。但成果将是更均衡分配的影响势力和经济重要性，等待会是值得的。(完)

(译文审校 蔡美珍)

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