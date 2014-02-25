《热点透视》全球经济形势风水轮流转

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell 编译 戴素萍
路透伦敦2月24日 -世界再度一分为二，但却今非昔比。多年来新兴市场经济大好，发达国家则惨兮兮。如今新兴国家水深火热，而发达国家却已步入复苏轨道，尽管速度缓慢。对全球资产价格而言，受到的影响看来会与之前的大涨截然不同。
早前美国和欧洲迈入衰退时，原本成长动能就很高的新兴国家仍不见疲软。资金撤离发达市场，以及量化宽松和美元贬值推高了商品价格，都为新兴市场成长助了一臂之力。发达国家央行为避免本国通缩及摆脱衰退的种种努力，则引发了新兴市场的通货膨胀，以及全球资产和商品价格的攀高。
如今情况已经改变。新兴国家的动能已消失怠尽，部分是因为美国逐步紧缩货币政策。中国2月制造业采购经理人指数(PMI)降至萎缩水准，且创下七个月低位，这是最新的令人失望的数据。中国致力于降低流动性，并削弱人民币，也让市场惶惶不安。巴西和俄罗斯经济成长缓慢，国际货币基金组织(IMF)上周呼吁印度进一步调升已高达8%的指标利率，以抑制通胀。其他令人担心的还有乌克兰、土耳其和委内瑞拉动荡的政治局势。
新兴国家陷入痛苦的过渡期，一方面受到流动性紧缩的冲击，另一方面却尚未感受到发达国家经济复苏的好处。欧元区经济成长疲弱，还无法为新兴市场出口提供多少激励。调查显示2月美国制造业升至四年来最高水准，消除了美国经济忧虑，但对全球市场却几无贡献。由于美国仍处在复苏的轨道上，美国货币政策紧缩的步伐不会缩窄。
对全球市场来说，新的格局看来与以往大相径庭。这可能让全球资产价格面临一波通缩压力。美元看来可能走强。起初，这可能给大宗商品价格带来新的下行压力，令发达国家消费者受益，但却会损及新兴国家的出口获利。
发达国家的成长愈来愈强劲，最终将改善新兴经济体的前景。但冰火两重天的景象没有那么快消除。(完)
(译文审校 许娜)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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