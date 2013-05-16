《热点透视》美国仍是全球金融体系真正的大威胁

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas 编译 王冠中
路透伦敦5月13日 - 洞见下一场金融危机，是投资人之间的热门游戏。投资人长久以来一直预期日本主权财政将崩溃，然而安倍经济学给了日本经济新的动能。但在带领全球迈向灾难的道路上，其实美国才真的是遥遥领先。
这并不是说日本已经脱离险境。大空头十多年来一直认为日本将带来危机并非毫无缘由的。日本政府的支出大约是收入的两倍，超出的部分需要举债支应。在2012年底时，日本的总债务是国内生产总值(GDP)的237%，债务还本支息占了政府支出约四分之一，尽管其债务平均利率在低得不像话的1.2%。这风险就是，日本退休民众领不到退休金、日本的银行业倒闭、以及全球性的恐慌--毕竟日本是全球第三大经济体。
曾经预见美国次贷危机的Hayman Capital创办人Kyle Bass认为，日本危机的迹象已经开始浮现。而债市似乎也呼应了他的忧虑，10年期公债收益率已上扬一倍。
在危机预测中，安倍晋三经济政策的三支箭，让空头的预期更可能成为事实。日本央行的货币刺激举措或许能够一如预期推高通胀，但也可能会推高利率，让债市投资人仓皇避险，并打击对金融体系的信心。安倍经济学带来的财政赤字扩大，让财政溃堤的可能性升高。而安倍计划的结构性改革，也只是延后的GDP下滑的时间，因为在这个人口逐渐减少的发达经济体中，GDP萎缩终究是无可避免的。
日本当然有可能带来灾难。但日本的经济实验并不如美国状况那般让人担忧，原因有四。
首先是经济资产。日本并没有金融危机爆发前夕常见的经济失衡情况，也就是高额经常帐赤字、势力过大的地产或金融业及资源财富。相对地，日本拥有技术劳动力、世界一流水准的工业、以及完善的基础设施。因此安倍经济学仍可能成功提高GDP成长并降低日本的债务负担。相较下，美国的经常帐赤字仍高、贫穷和教育程度不高的民众颇多、且对于复兴制造业的希望尽寄托在廉价天然气上。
第二，日本的财务挑战几乎仅局限在国内。至少有九成的日本公债是由日本投资人持有。就算容易陷入恐慌的国际投资人也应该能了解到，日本的财务重整对他们不会有什么影响。然而，美国主权债约有半数是国外投资者持有，仍且美元仍是全球主要交易计价货币。对美国丧失信心，很容易就会演变成全球灾难。
第三，日本政治文化是危机中的助力。从2011年海啸灾难时团结一致的情况来看，日本会接受任何必要的牺牲，来避免财政崩溃。美国政治体系则是日渐对立和失调，光是发债上限和年度预算等相对较小的财政危机，都快把美国击垮，实在让人没信心美国能处理全球性的大挑战。
最后，日本可以容忍债券货币化。即使安倍经济学推高名目GDP成长，日本流通公债水准可能仍旧高到政府无法消化的程度。最终，日本央行可能透过公开的货币融资--加印钞票来买公债，然后消除大量的公债--来协助政府去杠杆。
当这情况出现时，部分投资人将会对持有现金的前景感到迟疑，不如拿来做投资。但这牺牲的收益相当低--就算在倍增后，10年期公债收益率仍不到1%--而且政府可以相对轻易地说服持有最多公债的国内退休基金配合，售出多数持有部位。相较之下，美国要是将债务货币化，将会在国内面临官司，在国外造成震撼和恐慌。
总的来说，虽然人口老化会让日本经济萎缩，但日本应该也很可能会躲过灾难性的财政危机。美国较为富有，人口仍在增长，且主权债务负担较轻，但却是更有可能造成下一次灾难的备选。(完)
(译文审校 高琦)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。