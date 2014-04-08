《热点透视》全球金融监管当局请注意：别再霸凌亚洲了

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay 编译 蔡美珍

路透伦敦4月8日 -全球的金融监管制定有可能使亚洲遭到冷落。从2009年以来，负责20国集团(G20)金融监管政策的金融稳定委员会(FSB)，持续想出各种措施，以避免金融危机再度发生。但以目前情况看来，FSB所提出的某些政策，对于香港及新加坡等亚洲金融中心，可能是弊大于利。

2008年金融危机刚爆发时，亚洲各国监管当局乐得作壁上观。许多人认为那场信贷紧缩是欧美地区的危机，原因出在欧美监管松散。巴塞尔银行监管委员会所通过的资本及流动性改革措施，亚洲国家给予的关注也相对偏低，因为自从1990年代晚期发生亚洲金融危机之后，多数亚洲国家已经实施较高的要求标准。

但亚洲国家的监管当局现在看法没那么轻松了。为保护欧美而设计的新措施，有可能会打击亚洲的资本市场。套句一位在香港的监管专家说的话，绝大多数的欧美监管当局，“根本不在乎。”

以衍生品为例。自从2008年场外(OTC)衍生品市场差点拖垮美国国际集团(AIG)之后，欧美监管机构希望监管OTC市场并不奇怪。大西洋两岸相关改革的相同重要原则之一，就是参与OTC衍生品交易的交易对手必须与中央交易对手清算。规定交易双方必须透过一个清算机构缴交保证金及担保抵押，如此一来，未来再发生类似AIG的问题时，就比较不容易也把其他金融机构一起拖下水。

这很合理。但问题在于把这些规定套用在规模远远较小的亚洲资本市场，有如在一栋没几个人住的摩天大楼里面，安装一套最顶尖的排水系统。

想像一下，一家位于伦敦的银行与一个亚洲交易对手进行一笔掉期交易。如果这笔交易是由银行的香港分行经手，根据欧洲的规定，当地的清算机构必须拥有与欧洲相同的标准--这代表要付出昂贵的合规成本，以及更高的保证金。如果这笔掉期是由一家具备自有资本准备的银行子公司经手，则容许当地的清算机构拥有不同的标准。但即使如此，适用另一套欧洲标准，意味着这笔交易产生的资本费用可能远远更高。

这种“治外法权”让亚洲各国监管当局大为光火。去年全球风险专业管理协会(GARP)在香港的一场非公开聚会上，据一名与会人士透露，一名亚洲国家央行官员形容欧美监管机构是“霸凌”。由于对冲的成本极高，一些活跃于亚洲的跨国企业，甚至重新考虑是不是还要利用衍生品来管理风险。

亚洲监管当局也对银行的清理及重建计划感到不安，这些计划将为大型跨国银行的清算提供大致方向。欧美当局倾向于所谓的“单一进入点”模式(Single Point of Entry,SPE)；这种模式要求银行维持一定的发债量，在发生危机时，能够由控股公司吸收损失。如此一来，假设瑞士信贷发生困难，瑞士监管当局就能够将紧急资本交给外国当局。

这其中有很多微妙的问题，特别是对香港及新加坡来说。如果他们希望吸引欧美大型银行进驻，就必须支持SPE。但这就表示要信任欧美监管机构，但是在爆发危机时，欧美监管当局可能会面临政治面压力，要求留下资本不放。亚洲的监管机构可以要求所有银行在本地设立拥有适度资本率的子公司。但这会惹恼许多大型投资银行，举例来说，花旗在香港的多数批发金融业务是由一家分行运作，而不是子公司，因而享受到较低的融资成本。

要解决衍生品和银行清理的矛盾是有可能的。FSB可以制定出一个衍生品活动最低门槛，低于门槛者就不强制要求中央清算。亚洲国家监管当局也可以成立一个区域性中央清算对手，降低成本，同时也可以加强防卫措施，防范外国银行倒闭的风险。

虽然欧美监管机构是应该再考虑周延一些，但FSB八个亚洲成员国的立场不一致也难辞其咎。各占山头的瑜亮情结，以及截然不同的金融系统，造成新加坡与香港难以和韩国日本和谐共处。而这就会阻碍彼此合作，例如设立亚洲的清算机构。

中国可能是扭转情势的变数。中国当局没有介入银行清理及衍生品的争论。但等到中国开放资本帐时，将有更多金融业务进入亚洲。除非欧美监管当局想要从霸凌加害者变成被害者，否则他们现在应该多听听亚洲国家的意见。(完)

(译文审校 王冠中)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。