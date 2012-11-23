《热点透视》全球经济复苏形势各异 市场仍陷入不定状态

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell; 编译 石冠兰
路透伦敦11月22日电---全球三大经济引擎并没有共同发力.中国在加速,欧洲已下滑,而美国在放缓.这意味着市场的神经还将紧绷.
欧洲投资者热切地抓住了中国的最新数据--他们这样做是合乎情理的.中国11月制造业采购经理人指数自2011年10月以来首次显示扩张.这样的增长可能是疲弱的,但至少是正面信息.整体产出和新出口订单有所扩张.这表明中国已在企稳.令人极为担心的硬着陆的可能性看来仍小於经济缓慢稳定持续增长.
美国数据也令人安心.最新制造业调查显示出现反弹.领先指标表明只要美国避开财政悬崖,明年经济将好转.近期的就业数据令鼓舞人心.
但欧元区服务业数据录得40个月最差,令全球前景蒙尘.应该令投资者感到困扰的是,现在出现疲态的不仅限於二线国家了.德国受累邻国需求不振,对本国失去信心:企业活动在过去16个月中有15个月出现下滑.即便是德国经济,现在也可能在第四季度出现萎缩.
问题的复杂性在於,二线国家的危机没有得到克服,风险还蔓延至核心国家.关於希腊问题的最新谈判仍未能就债务问题达成一致.西班牙、意大利和葡萄牙也都陷入衰退.
因此全球经济前景看来好於欧洲.欧洲的拖累和美国的财政悬崖成为挥之不去的忧虑.如果这两大难题得以攻克,那麽令人信服的全盘复苏将拉升股市并压低避险的债市.目前来看,市场仍陷入不定的状态.(完)
--译文审校 孙茉莉
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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