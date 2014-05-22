《热点透视》油价诡谲的平稳走势恐难以为继

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦5月21日 - 油价表现确实有些不同寻常。过去几年来，油价波动不大。走势如此之稳，或许潜藏着自我毁灭的种子。

目前布兰特原油期货每桶要价110美元。过去12个月来，布兰特原油的波动区间位于较去年低位高5%至较去年高位低5%处，这至少是1988年以来最小的12个月波动区间。油价近期的表现并非偶然，自2011年初以来走势一直都相当平稳。对投机客而言，波动率偏低使其难以施展拳脚。对消费者来说，则是有好有坏。当然，消费者更期望油价下跌，但也希望可以预测得出价格走势。

很难解释这个规模最大的大宗商品市场为何表现得如此沉闷。这不符合主要大宗商品的总体趋势；铁矿石价格和铜价均大幅下跌。石油供需状况的变化不小，而且很难预测。常常被指责为加剧价格波动推手的专业交易员表现也没有那么活跃，但他们这样畏手畏脚看来更像是油价持稳的后果，而非原因。部分极具影响力的市场人士看来正迅速而恰当地回应供需和库存出现的变化。

油价异常平稳的走势可能将持续数年时间。石油生产和需求都在慢慢地稳步增长。如果市场的主导者--主要是石油输出国组织(OPEC)--希望油价继续持稳，那么应该没有什么难度，至少只要伊朗、伊拉克、尼日利亚和俄罗斯等主要产油国的政治动荡继续遏制产量增长就行。

不过，即便存在地缘政治问题，但从全球许多地区新石油生产的成本来看，油价现在还是很高。油价交投于每桶100-110美元区间的可预见性越大，油企受到的增产诱惑就越强，供应最终打破平衡的机率也就越高。

一旦市场平衡被打破，油价走势便可能开始剧烈而难以控制的修正。正如金融市场常常显示的那样，长时间不合常理的稳定过后，总是会出现令人痛苦至极的剧烈波动。(完)

(撰稿：Edward Hadas 编译：许娜 译文审校：张明钧)

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