《热点透视》全球低利率环境给香港的联系汇率机制造成压力

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee; 编译 隋芬
路透新加坡10月24日电---全球流动性过剩给港元与美元之间的联系汇率制度带来压力.香港金管局过去一周四次出手买进美元,以防止港元升破强方兑换保证水平.但也很难说,如果放弃长达29年的联系汇率机制,香港就能更轻松地应对西方国家大肆印钞.
香港无疑感受到了低利率的影响,当地最便宜公寓的价格在过去四年间上涨了60%.已有人呼吁香港采用新加坡那样的更灵活汇率制度:坡元兑美元自2009年3月以来升值21%.
但新加坡并未因此就避开了西方量化宽松的影响.新加坡住房价格自2009年第二季以来上涨56%.而且不只是资产价格难以控制.新加坡通胀率在9月意外升至4.7%,比同月香港3.8%的消费者物价涨幅还高.
新加坡与香港均已加强限制房地产贷款,对借款人资格、金额与期限都作了限制.引人注意的是,最近的这类限制措施是在美联储宣布第三轮量化宽松後实行的.
但这些所谓的宏观审慎举措,往往只能暂时缓解超廉价资本带来的影响.与中国和印度这些较大型经济体不同,香港和新加坡不控制本地利率.
如果美联储认为有必要推出第四、第五轮量化宽松,新加坡和香港也许就会实施更严厉的控制.
但目前而言,这两个小而开放的亚洲经济体或许只能选择忍受.在全球经济低增长的环境下,放弃实行多年的汇率机制而改采可能带来其它威胁的新机制,实在是太危险.(完)
--译文审校 张涛
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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