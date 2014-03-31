《热点透视》全球房价涨势红火 亟待QE关门降温

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell；编译 朱晓军
路透伦敦3月31日 -房价并没有出现明显下滑迹象。房价问题开始在美国酝酿，也让中国决策者感到担心，在巴西更是显现出危险的泡沫信号。美国尽快关闭量化宽松(QE)大门，或许有助于限制房价过高，也可能对缓和南欧的市场疲弱有些许帮助。
独立房地产谘询公司莱坊编制的国内生产总值(GDP)加权价格指数显示，2013年全球房价上涨8.4%，为指数1995年推出以来最快增幅。在56个国家中，美国房价上涨11.9%，排名第九。这个涨幅令人质疑美国联邦储备委员会(美联储/FED)的QE政策，尤其是通过购买抵押支持证券(MBS)来支撑房市的做法。美联储必须坚持严控QE的计划，即使消费者物价指数(CPI)处于1.1%的低位。
美联储结束QE也有助于限制其他地方的房价。2013年上涨最快的地区是迪拜、中国、台湾、爱沙尼亚、土耳其和巴西。这些地区房价上涨的重要因素之一在于，过多资本流入新兴经济体。
巴西尤为典型。根据Fipe的ZAP房价指数，圣保罗房价自2008年1月以来已经上涨199%。巴西外汇储备翻倍，推动了资金和信贷增长。
外汇储备剧增也是中国等地区信贷大增的原因之一。在很多新兴经济体，为了避免本币升值，通常用积累外汇储备来应对QE带动的美元贬值。结果就导致国内货币管控难度加大。
给全球房价拖后腿的是欧洲。希腊和西班牙房价较2008年水平下降近三分之一，而且还在下跌。欧元走软可以支撑经济增长和吸引外国投资，将会有所助益；而且美联储收紧政策，停止印钞和削弱美元，也会推动房价下行。
日本的地价目前正在上涨，结束了连跌六年的走势。不过，日本央行可是耗费了巨额QE才做到这点。2013年，日本人口创纪录地减少24.4万人。也许，印钞也解决不了所有问题。
但是，印钞肯定会带来更多问题。要是不希望全球房价再次危险地暴涨，摆脱美联储的QE政策看来就是生死攸关之举。(完)
(译文审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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