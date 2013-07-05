《热点透视》全球复苏进程不若以往 金融体系功能不彰成绊脚石

(本文作者为热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 石冠兰

路透伦敦7月4日 - 大多数发达世界的经济面消息都趋好转，但即便经历了五年时间的经济清理，金融业仍笼罩着有毒气体。

多数国家内人均实际国内生产总值(GDP)仍相当于或低于危机前水平，失业率仍高企，仍有大量可改善的空间。已经好转的部分包括：最为明显的是欧元区、英国和日本信心增强，一些实际产出指标也改善，比如欧洲零售销售和美国的汽车销售和建筑业活动。

下次分析师们调整国家预估时，会有够多的良好数据，极为可能上修评估。当然随后也可能再次调降--这在2008年以来的每一年都是如此，不过现在看来不太可能是这样了。

本世纪初10年信贷热潮引发的实体经济过剩多已获得整顿。美国住房几乎没有过剩情况，贸易赤字也已企稳。欧元区的失衡状态大大缩减。商品价格攀升的拖累也已不复存在。

实际上，若非受金融系统拖累，现在该是出现标准的衰退后奇迹的季度--比如关键指标呈现两位数百分比升幅，年度经济成长率高达7%。但金融系统的问题导致这无法实现。

回顾过去，信贷热潮时期以及信用紧缩后的金融失调仍在制造麻烦。葡萄牙的政局问题可能回溯至信用扩张期，当时外国借款人大举注资并干扰经济。甚至信用紧缩后极端货币和财政政策的正常化前景都在拖慢经济活动。

展望未来，在一些民间领域和多数公共领域中有着如此多杠杆之际，不太可能出现快速复苏的繁荣景象。监管者困惑不已，银行业脆弱不堪而借款者则心存谨慎。

金融面所设下的重重限制不仅仅足以让经济复苏难以振作，金融体系功能仍严重失调，恐将轻易地使这次复苏以另一次危机收场。(完)

(译文审校 张明钧)

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