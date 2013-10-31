《热点透视》全球监管者严查外汇市场 凸显指标价格机制存在风险

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Dominic Elliott 编译 朱晓军

路透伦敦10月30日 -监管者对外汇市场的操纵问题展开调查，这说明指标价格机制的风险与优点并存。四家投资银行--巴克莱(Barclays)(BARC.L)、德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)、苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)和瑞银集团(UBS)UBSN.VX于10月29日和30日证实，它们正在检讨其外汇交易操作。美国、英国和瑞士监管者本月稍早也均表示，正对外汇市场交易展开调查。据一位读到苏格兰皇家银行电子邮件的人士称，该银行在预期可能遭遇反弹情绪的情形下，上周向特定发送电子邮件安抚客户，称其汇率定价程序可靠。

指标价格机制可以为客户增加确定性和降低成本。但是石油、汇率和贷款的指标价格、包括现在臭名昭着的伦敦银行间拆放款利率(Libor)都受到了调查。它们的共同点在于，定价过程制造了信息的不对称，让交易商可以将实际市价买进的仓位用遭到扭曲的指标价格卖出，藉以从中获利。简而言之，终端客户受到了欺骗。

监管者可能迟早会表明正式汇市指标价格的可靠性。其中使用最广泛的汇市正式指标价格，是由道富银行旗下的WM利用汤森路透交易平台数据计算而成。WM的价格来自相对较小的一部分样本，而根据国际清算银行(BIS)计算，平均每日汇市的成交量高达5.3万亿(兆)美元。

要想扭曲根据交易商报价形成的指标价格并非难事，就好比Libor和很多能源定价那样。交易商只需提交不同于实际市价的报价。在汇市方面稍微复杂些，因为指标价格完全是由观察到的交易决定。但是，如果有够多的交易商事先就采样期间的操作达成共识，也是有可能进行操纵。

国际监管者正致力于改革指标价格的设定程序。由于这么多的不同市场都遭到怀疑，各个解决方案也需要区别对待。然而，如果流动性最强的市场都能被操纵，也只有最严厉的规定才能见效。(完)

(译文审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。