《热点透视》通用汽车点火开关问题越演越烈 处置手法该当检讨

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie 编译 张明钧

路透纽约6月30日 - 通用汽车(GM.N)扩大召回逾840万辆车。这家常出事的汽车制造商又将在北美大量召回汽车，当中几乎全数搭载着有问题、可能相当危险的点火开关。这个问题已经在今年稍早引发数百万辆汽车召回，让首席执行官博拉(Mary Barra)得面对国会拷问，同时至今对公司已造成约25亿美元支出。周一发出的连串召回，也意味着近期备受瞩目的点火开关问题需要改正。

召回名单包括Pontiacs、Chevrolets及早已停产的Oldsmobiles等品牌，最远可以回溯至1997年生产的车款。然而多位高管多数时间都费尽唇舌说明点火开关的问题肇始于2001年，当时一名工程师批准了一项开关的新设计，尽管知道该设计并不符合正确的规范标准。

上述时间表也获得了美国前检察长Anton Valukas的认可。Valukas目前担任通用汽车委外律师事务所Jenner & Block的董事长，通用执行长博拉之前要求他调查点火开关问题，他的分析报告中揭露了多年来公司机能失调。虽然执行长和她的下属都明确表示将会持续进行召回，但从最新宣布召回的汽车年分来看，当中意味着Valukas的报告若不是调查得不够彻底，那就是公司高管对他不够坦白。

最新的召回行动是点火开关问题爆发至今最大规模的一次召回，这更强化了上述观点。在这问题首度曝光之后，受波及的汽车数量几乎增加一倍。同时这意味着今年初以来通用汽车已经总计召回2,900万辆车，根据Ward's Auto数据，这几乎是这家底特律最大汽车制造商在过去10年的总销量。

到最后许多受影响的车辆可能只需要一个迅速的修复行动，花费不会太大。但通用面对这场危机的作法，以及Valukas的报告，都可能需要更为深刻地加以检讨。(完)

(译文审校 王冠中)

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