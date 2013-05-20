《热点透视》黄金再次徘徊在大跌边缘

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell； 编译 王丽鑫
路透5月17日 - 对于黄金投资者来说，坏消息盖过了好消息。金价看来在走下坡路，可能重演4月的大跌。下跌的速度要取决于美国经济数据和美国联邦储备委员会(美联储)。
第一季黄金饰品需求增加60吨是个好消息。据世界黄金协会(WGC)数据，这较上年同期增长12%，不过金饰总需求551吨仍然低于两年前水平。而坏消息的程度要严重很多：投资者需求减少195吨，重挫49%。
投资流动则有更大的分歧。金条和金币的实货需求增长10%。比方说美国老鹰金币在美国卖的很好。谨慎人士可能在囤货，以防美联储印发货币的举措成为大错误。不过上市交易基金(ETF)投资者在撤退，净出售93亿美元，他们担心美联储印钞即刻停止，令避险的黄金进入黄金投机泡沫。
黄金狂热者现在对胆小的ETF投资者有些不屑，不过ETF蜂拥买进黄金时他们可没抱怨过。尽管金条投资者可能没有ETF投资者那么快撤退，但他们最终可能考虑同样的策略。实货黄金投资在2007-2011年之间增长两倍，这种流动也可能逆转。
更大的跌势可能很快到来。下一关键技术价位为1,322美元，黄金曾在4月跌至该水平，之后反弹。若跌破这一低点，随后的跌势可能猛烈。在金价跌至更低水平，比方说1,000美元之前，金饰需求抵消不了投资者抛盘的巨大压力。
近期最可能支撑金价的，是黄金狂热者的死敌--美联储主席伯南克。美国经济形势疲软，伯南克的鸽派和印钞言论将令人担心新一轮大举印钞，这对黄金利好。不过除非美国经济复苏完全脱轨，否则未来还是一样。之前蜂拥而至的投资者，将纷纷逃离。(完)
(译文审校 隋芬)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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