《热点透视》金价恐面临更大幅度的下跌

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 张明钧

路透伦敦4月11日 - 金价正处于大幅下滑的边缘。塞浦路斯危机以及朝鲜半岛紧张情势并未对这种避险资产起到太大助涨作用，令人感到意外。这可能是因为美国联邦储备委员会(FED，美联储)对于其量化宽松愈发感到不安，令黄金面对无可逃避的命运。

塞浦路斯危机原本应该有利于金价。塞浦路斯灾难的初期甚至威胁危及到受保障的银行存款，应能彰显黄金“安全优先”的特点。但小小塞浦路斯并不足以引发对整个欧元区的疑惧。

反之，塞浦路斯竟成了黄金的略为偏空因素。塞浦路斯央行出售黄金储备以协助筹措约4亿欧元。其他欧元区二线国家所拥有的黄金数量比这更多。意大利持有的黄金数量排名全球第四，达2,452吨，总值约950亿欧元。不过目前看来其他欧元区国家央行不会步上塞浦路斯的后尘，相反，全球各国央行可能仍是金价的主要支撑力量。俄罗斯今年预料仍将是一大买家。

黄金是在全球民间投资中失宠，且减仓规模甚大。根据IndexUniverse数据，黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Shares今年至今净赎回约77亿美元。

许多先前看多的分析师如今也转空。高盛本周下调金价预估，为不到两个月内第二次下修，2013年黄金均价预估从每盎司1,610美元下调至还算乐观的1,545美元，但预料2014年底将跌至每盎司1,270美元。现货金周四1100GMT在1,560美元附近交投。

然而原本是金价推手的美联储却有可能转变成刽子手。美联储的超低利率政策及印钞行动贬抑美元、利好金价。如今部份美联储官员对量化宽松政策感到忧心，希望能够在年底前慢慢画上句点。美联储只要一开口，金价便会不支倒地。

若朝鲜半岛情势失控，金价下跌厄运或将延后。但若紧张情势缓解，金价看来有可能下跌多达100美元，且恐在今年实现。(完)

(译文审校 艾茂林)

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