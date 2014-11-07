《热点透视》金价跌势凶猛 多头指望其他市场动荡成救命稻草

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell；编译 朱晓军
路透伦敦11月6日 - 黄金曾高高在上鄙夷纸币，但现在却遭到后者的碾压。美元指数创下四年高点，同时金价陷入四年低谷，从高点下挫近40%至每盎司1,200美元下方。除非其他市场动荡能帮助黄金成为暂时避险资产，否则金价难逃很快跌破1,000美元的命运。
自10月中以来，金价在最新一波急跌中下滑100美元，这多少有点讽刺意味。虽然美国结束量化宽松(QE)是这次下跌的主因，但日本央行进一步放宽政策，只是让金价遭受进一步的打击，因日央行行动把美元兑日圆推升至七年高点。黄金可充当替代货币，在美元走贬、投资者寻求避险时体现魅力，现在情况则反了过来。要是美国最终升息，进一步支撑美元，那黄金更得提心吊胆。
黄金投机客还在出逃。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的持仓量已经大降至六年新低。
中期来看还有点指望。金币价格走低吸引了买家。10月31日，美国铸币厂(U.S. Mint)出售了1,425,000盎司美国鹰洋银币(American Silver Eagle)，创1月以来单日最高。但2014年上半年全球金条和金币需求同比下降了49%。要卖出很多金币才可能改变需求状况。
对于一些金矿企业，金价目前已经低于生产成本。今年上半年金矿产量同比增长4%，但价格走低很可能会开始限制供应，最终带动价格回升。印度卢比走强也可能会有所帮助--该国是黄金重要市场。但是还没有消息显示，印度和中国的需求走强。
买家可能还在等待金价更低，而且他们这样做的理由也很充分。黄金最大的指望就是找到暂时的依靠。QE和零利率曾助黄金高涨，但现在全球债市和股市表现都不算太差。其他方面的恐慌也可能会让金价暂获喘息，但这也都非长久之计。(完)
(译文审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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