《热点透视》金价尚未跌到底部

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 石冠兰

路透伦敦11月21日 -黄金的跌势尚未完结。对于美联储将缩减刺激举措的预期，已将金价打压至每盎司1,250美元下方，这比2011年的峰值跌35%。一旦美联储真的开始缩减购债，那么投资者将持续逃离。这将使得金价严重依赖珠宝交易需求。

根据世界黄金协会，黄金投资需求第三季按年跳水56%。黄金上市交易基金(ETF)资金净外流51亿美元，第二季为流出183亿美元。赎回数量的放缓并非希望迹象--全球最大黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust GLD截至第三季末的黄金持仓量仍较2008年中期高出41%。

随着避险债券收益率因美联储缩减而攀升，持有黄金的机会成本将继续升高。这将使得投资者外逃之势延续。但支撑金价的其他来源情况如何呢？

科技需求是稳定的，大约每年400吨。但各国央行并非可靠盟友，2011至2012年，央行从大卖家转向买家，每年的购金量平均为500吨。今年前九个月，央行需求逐季按年降低。之前为买家的俄罗斯央行曾在9月少量出售黄金。

美联储缩减购债的话题再度成为罪魁祸首，引发资金逃离新兴市场。这些经济体充斥着现金时，黄金是有用的价值储备工具。到2014年，新兴市场央行可能甚至会被迫卖出黄金以提振本国货币。

珠宝需求自2009年金价高企以来一直在减弱，年度均量仅为1,927吨，较2003至2008年减少22%。今年则在中国拉动下出现温和回升。这可以被视作充满希望的东方地平线。但目前来说，今年整体需求可能处于2009年以来最低，当时金价首次升穿每盎司1,000美元关口。从另一个方向来说，金价可能再度跌穿该水位。(完)

(译文审校 隋芬)

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