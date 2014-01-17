《热点透视》高盛2013年营收持平 但凭控制成本勉力赚得净利

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Antony Currie；编译 杜明霞
路透纽约1月16日 -高盛(GS.N)从一潭死水的投行业务中勉力赚得了净利。该华尔街重量级公司2013年营收几无变动，因固定收益、货币和商品部门(FICC)的业绩令人失望。而且高盛还增聘了员工。不过2013年的净利却跳升了8%。
这归功于股东的削减成本措施。比如，一般开支减少2%，带来了1.56亿美元的税前利润。新的薪资规定，也为税前利润添砖加瓦(增加规模为前述数字的两倍)。2013年，高盛支付的员工薪酬仅相当于营收的37%，较2012年减少1个百分点。
该比例远低于往昔光辉岁月期间，当时员工的工资、奖金和其他福利占营收的比例通常接近45%。考虑到去年新增了500名员工，高盛员工的全年平均薪酬减少了4%至383,000美元。很难对此嗤之以鼻，但这确实反映出，银行家们与股东一样，感受到了市场的阻力。控制薪资成本使得高盛取得了11%的年度股东权益报酬率(ROE)，这个水平还算不错。
即便高盛投行业绩亮眼，但却掩盖不了FICC交易营收的下滑。高盛曾是华尔街最大也最佳的银行，但按照2013年营收为86亿美元的表现，在今年迄今已经公布业绩的四家银行中，高盛却垫底。
诚然，美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)和摩根大通(JPM.N)的有些业务存在高盛不可比拟的优势，比如贷款和现金管理。但是，在摩根大通全年FICC营收飙升逾80%的情况下，高盛执行长布兰克梵(Lloyd Blankfein)及其手下的日子可不好过。
高盛财务长HarveySchwartz认为，高盛在落后的业务领域应能够迎头赶上，因其他银行业务缩水--比如瑞银UBSN.VX和瑞士信贷CSGN.VX。股东只能希望他是对的。同时，至少高盛分给股东的获利比例提高了。(完)
(译文审校 石冠兰)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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