（更正）《热点透视》谷歌收购Nest炒热万物联网概念

(更正：内文第一段因译文有误，特此更正。本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 张明钧

路透纽约1月13日 -谷歌(GOOG.O)已然炒热了所谓“万物连网”的概念。这家搜寻引擎龙头决定支付32亿美元收购智能温控设备制造商Nest Labs，显示着矽谷风潮的转变。与未来消费者能够从远端与各种产品通信及控制这些产品相较，将资料传输到在外奔波的人的手上显得没什么看头。

关于这着正在萌芽中市场的规模，各界的估算都是相当庞大。谘询机构Gartner声称，到了2020年，可连网产品市场规模达260亿美元。思科(CSCO.O)则指出，网路连线设备的商机高达19万亿(兆)美元，因为简单的设备如家电等等都可以提升使用的效率，而各项工作可以透过自动化完成，从而创造出全新的市场。

虽然思科和Gartner的预估向来是雷声大雨点小，不过从Nest的表现来看，的确是有全数朝此方向发展的情形。贩卖机可以精确地告诉店家该补多少货，以及补货的时机，意味着服务通知减少，且获得满足的消费者也将增加。可以想像一下，这样额外的资讯及进一步的自动化会对整个经济的供应链带来何种影响。

Nest Labs是在2010年由两名苹果(AAPL.O)的前员工所成立，且获得谷歌部份资助。谷歌并未提供任何可研判其收购价格合理性的指标。但这可能不是重点。Nest时髦的自动控温器及烟雾侦测器成为热门话题，同时也成为那些热中于万物联网人士口中的典范。Nest以32亿美元卖给谷歌只会让万物联网的风潮日炽。(完)

(译文审校 于春红)

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